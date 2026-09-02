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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φέρνει η 90ή ΔΕΘ, καθώς η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα μέτρα που θα ισχύσουν ενόψει των εκδηλώσεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και πορειών που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα:

Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (04-09-2026) μέχρι και την 20:00 την Κυριακή (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.
  • Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.
  • Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.
  • Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.
  • Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Από τις 15:00 την Πέμπτη (03-09-2026) μέχρι και την 20:00 την Κυριακή (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
  • Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Το Σάββατο (05-09-2025), τις 15:00 σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Λ. Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
  • Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.
  • Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.
  • Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.
  • Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

Το Σάββατο (05-09-2026) από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Η τροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Από τις 15:00 το Σάββατο (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.