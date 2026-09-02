Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το φριχτό τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, εξετάζουν οι Αρχές. Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο μοτοσικλέτες. Στη μία επέβαινε ένας 51χρονος άνδρας, ενώ στη δεύτερη επέβαιναν δύο 27χρονες γυναίκες.

Η σύγκρουση τα ξημερώματα της Τρίτης 1/9 ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και ακολούθησε πρόσκρουση των τριών ατόμων σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα του 51χρονου να κινείται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με κατεύθυνση προς την Πατησίων, με μεγάλη ταχύτητα. Κάποια στιγμή, η μοτοσικλέτα συγκρούεται πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, στην οποία επέβαιναν οι δύο 27χρονες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και επιπλέον υλικό από κάμερες ασφαλείας, εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο 27χρονες φέρεται να έκανε επικίνδυνο ελιγμό.

Η οδηγός φαίνεται να κινείται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και, στη συνέχεια, να πραγματοποιεί κίνηση που παραπέμπει σε αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά από τον σηματοδότη. Την ίδια στιγμή, ο 51χρονος ακολουθούσε από κοντινή απόσταση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση και έπεσε πάνω στη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι τρεις επιβαίνοντες εκσφενδονίστηκαν και προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Δεν φορούσαν κράνος οι δύο 27χρονες;

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 27χρονες φέρεται να μην φορούσαν κράνος ασφαλείας κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να συνδέεται με τη σφοδρότητα των τραυματισμών που υπέστησαν.

Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι φωτεινοί σηματοδότες της περιοχής. Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο κάποια από τις δύο μοτοσικλέτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με ιδιαίτερη έμφαση στις κινήσεις της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν οι δύο 27χρονες, πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πλήρη ανασύσταση των τελευταίων στιγμών πριν από το δυστύχημα.