Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στον Δενδροπόταμο, στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε επιβατικό όχημα πλησίασαν έναν 30χρονο άνδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Από τους πυροβολισμούς ο νεαρός τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με το Emakedonia.gr



Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό στη δυτική Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.



Την προανάκριση για την υπόθεση και τη διαλεύκανση των αιτίων της επίθεσης έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.