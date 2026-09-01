Βαρύς είναι ο φόρος αίματος που πλήρωσε η Αττική στους δρόμους κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 397 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 6 σοβαρά, σε 346 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο.

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι κυριότερες αιτίες για τις τραγωδίες στην άσφαλτο ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση των πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και οι αντικανονικές μετακινήσεις πεζών.



Παράλληλα, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων επιδείνωσε δραματικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών στα περισσότερα περιστατικά.

ΕΛΑΣ: 14 νεκροί και 397 τραυματίες σε 346 τροχαία τον Αύγουστο στην Αττικήhttps://t.co/a41HfRxPlJ pic.twitter.com/k0PPQYI0AU — ΑΠΕ-ΜΠΕ (@amna_news) September 1, 2026

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις, από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: