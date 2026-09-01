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Βαρύς είναι ο φόρος αίματος που πλήρωσε η Αττική στους δρόμους κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 397 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 6 σοβαρά, σε 346 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο.

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι κυριότερες αιτίες για τις τραγωδίες στην άσφαλτο ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση των πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και οι αντικανονικές μετακινήσεις πεζών.

Παράλληλα, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων επιδείνωσε δραματικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών στα περισσότερα περιστατικά.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις, από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 745 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 66 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • 1.017 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • 257 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 336 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • 1.000 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 3.498 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
  • 62 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.