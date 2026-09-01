Κοινό μέτωπο απέναντι στη Ρωσία διαμορφώνουν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απόφαση της Γερμανίας να αποδώσει στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με εκρηκτικό drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της Συμμαχίας προς τη Γερμανία και προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων αποτροπής και άμυνας έναντι υβριδικών απειλών.

«Το ΝΑΤΟ στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου», ανέφερε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι σαφή και χαιρετίζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο.

Ρούτε: Ενισχύουμε αποτροπή και άμυνα

Το μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ δεν περιορίστηκε στην πολιτική στήριξη προς τη Γερμανία.

Ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της «να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», συνδέοντας άμεσα το περιστατικό της Λειψίας με την ευρύτερη συζήτηση για τις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η δήλωση ήρθε μετά από επικοινωνία του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, την ώρα που το Βερολίνο ανακοίνωνε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και τον τερματισμό της λειτουργίας του Russian House στο Βερολίνο.

Φον ντερ Λάιεν: «Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Γερμανίας»

Στην ίδια γραμμή κινείται και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον Μαρκ Ρούτε για να συζητήσουν την επίθεση στη Λειψία και τον συντονισμό της ευρωπαϊκής και νατοϊκής αντίδρασης.

Η Φον ντερ Λάιεν είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Φρίντριχ Μερτς, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Γερμανίας.

«Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς σαφή απάντηση», ήταν το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας ότι η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη απέναντι στις ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία.

Η απάντηση περνά στους υπουργούς Εξωτερικών

Το θέμα περνά πλέον και σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι οι «27» θα προετοιμάσουν την ευρωπαϊκή απάντηση στις επόμενες συναντήσεις τους, με τις νέες κυρώσεις και τα μέτρα απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις να βρίσκονται στο τραπέζι.

Η Γερμανία έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα, κλείνοντας το ρωσικό Γενικό Προξενείο στη Βόννη και τερματίζοντας τη συμφωνία λειτουργίας του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Κάλας: «Η Ρωσία επιτίθεται στην Ευρώπη»

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους κινήθηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Μετά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Ιρλανδία, η Κάλας έκανε λόγο για ένα «κύμα υβριδικών επιθέσεων» από τη Ρωσία με ολοένα μεγαλύτερο άμεσο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές χώρες.

«Η Ρωσία επιτίθεται στην Ευρώπη με ένα κύμα υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να περιορίσουν τη βοήθεια προς το Κίεβο.

«Η Ρωσία επιδιώκει να μας εμποδίσει να βοηθήσουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θα τα καταφέρει», τόνισε.

Η Λειψία στο επίκεντρο

Η έντονη αντίδραση ΝΑΤΟ και ΕΕ ακολούθησε την επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Στις 4 Αυγούστου, drone που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο μηχανισμός δεν εξερράγη, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ο πυροκροτητής παρουσίασε βλάβη.

Το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται από τον γερμανικό στρατό και συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και αποτελεί παράλληλα βάση της ουκρανικής Antonov Airlines.

Πίεση και για περισσότερα όπλα στην Ουκρανία

Η ευρωπαϊκή αντίδραση εξελίσσεται παράλληλα με τη συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ζητά περισσότερους πυραύλους Patriot, με την Κάλας να αναγνωρίζει ότι δεν υπήρξε ακόμη συγκεκριμένη απόφαση για νέες παραδόσεις, αλλά ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Η ανάγκη γίνεται πιο πιεστική καθώς η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών.

Το μήνυμα ΝΑΤΟ και ΕΕ προς τη Μόσχα

Με τις δηλώσεις Ρούτε, Φον ντερ Λάιεν και Κάλας, το μήνυμα από Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ είναι πλέον κοινό: η επίθεση στη Λειψία αντιμετωπίζεται όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου φάσματος υβριδικών ενεργειών που αποδίδονται στη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει πολιτικά και οικονομικά μέτρα, ενώ το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποτροπή και την άμυνά του.

Και οι δύο οργανισμοί διαμηνύουν ταυτόχρονα ότι η πίεση της Μόσχας δεν πρόκειται να περιορίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.