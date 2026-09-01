Βαρύ πένθος βιώνει ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, καθώς έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η αδελφή του, Βάσω, σε ηλικία 65 ετών.

Η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε ακτή της Αττικής. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και, παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες που έγιναν για να της παρασχεθεί βοήθεια, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και στο στενό της περιβάλλον. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Μαγνησίας, ο Αχιλλέας Μπέος είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδελφή του και ο ξαφνικός χαμός της τον έχει συγκλονίσει.

Την Πέμπτη η κηδεία στη Νέα Σμύρνη

Σύμφωνα με το Volosday, η κηδεία της Βάσως Μπέου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη.

Τη συμπαράστασή της στον δήμαρχο Βόλου και την οικογένειά του εξέφρασε και η δημοτική παράταξη «Συμμαχία για τον Βόλο», η οποία σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μπροστά στον θάνατο δεν έχουν θέση οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές αντιπαραθέσεις, ευχόμενη δύναμη στους συγγενείς της 65χρονης.

Στο πένθος συμμετέχει και η ΠΑΕ Βόλος, με τους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αλλάζουν τις φωτογραφίες προφίλ τους και να τοποθετούν μαύρη κορδέλα ως ένδειξη πένθους.

Η αιφνίδια απώλεια της Βάσως Μπέου έχει προκαλέσει θλίψη και στον Βόλο, με μηνύματα συμπαράστασης προς τον δήμαρχο και την οικογένειά του.