Η Athens Flying Week – Tanagra International Air Show 2026 επιστρέφει στην αεροπορική βάση της Τανάγρας το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει κορυφαίες διεθνείς συμμετοχές, μαχητικά αεροσκάφη, ακροβατικά σμήνη και τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν φέτος είναι οι Fursan Al Emarat, οι «Ιππότες των Εμιράτων», το ακροβατικό σμήνος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που θα παρουσιάσει πλήρες πτητικό πρόγραμμα και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα νέα κινεζικής προέλευσης αεροσκάφη Hongdu L-15 της ομάδας. Συνολικά επτά αεροσκάφη θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, εκτελώντας σχηματισμούς, loops, κατακόρυφες ανόδους, βυθίσεις και διασταυρώσεις σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Τα επτά αεροσκάφη συμβολίζουν τα επτά Εμιράτα των ΗΑΕ, ενώ κατά τη διάρκεια της επίδειξης χρησιμοποιούν χρωματιστό καπνό σε κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο, τα χρώματα της σημαίας της χώρας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο καπνός αποτελείται από βιοδιασπώμενα υλικά και δεν αφήνει υπολείμματα στο περιβάλλον.

Τα Hongdu L-15 εμφανίζονται με μαύρο και χρυσό διάκοσμο, ο οποίος παραπέμπει στο πετρέλαιο και τη χρυσή έρημο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η επίδειξη των Fursan Al Emarat ολοκληρώνεται παραδοσιακά με τον σχηματισμό της σημαίας των Εμιράτων στον ουρανό.

F-18, Eurofighter, Tornado και F-35 στην Τανάγρα

Το πρόγραμμα της Athens Flying Week 2026 περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς συμμετοχές.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται το φινλανδικό F-18 Hornet Display, ενώ ντεμπούτο στη χώρα μας θα κάνει και ισπανικό Eurofighter Typhoon. Στην Τανάγρα θα βρίσκονται επίσης γερμανικά Typhoon και Tornado με πλήρες πτητικό πρόγραμμα.

Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται ακόμη αεροσκάφη Α400Μ από το Βέλγιο και τη Γερμανία, αυστριακά και σλοβένικα Pilatus, αλεξιπτωτιστές από τον Καναδά, ιταλικό ελικόπτερο AW-139, καθώς και F-35 στη στατική έκθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν επίσης τα F-4 Phantom, το F-16 «Ζευς», το T-6 «Δαίδαλος» και ιστορικά warbirds.

Rafale, Mirage και ελικόπτερα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Δυναμικό «παρών» θα δώσουν και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την 114 Πτέρυγα Μάχης να αποτελεί την οικοδέσποινα της φετινής διοργάνωσης.

Μεταξύ άλλων, το κοινό θα δει τα Rafale και Mirage 2000-5, τα εκπαιδευτικά M-346 και το ΑΣΕΠΕ, καθώς και ελικόπτερα Apache, Kiowa, NH-90 και Chinook της Αεροπορίας Στρατού.

Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχει με S-70 Aegean Hawk και MH-60 Romeo, ενώ προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ θα πραγματοποιήσουν επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Aegean Airlines με «πτήση έκπληξη» και η Olympic Air.

Από τις πολιτικές συμμετοχές ξεχωρίζουν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Luca Bertossio, ο Frank Van Houten, καθώς και η ομάδα Euroavia του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία θα βρίσκεται στη στατική έκθεση με δικό της αεροσκάφος.

Η Athens Flying Week 2026 φιλοδοξεί και φέτος να μετατρέψει για δύο ημέρες την Τανάγρα σε επίκεντρο της αεροπορικής δράσης, με εντυπωσιακές επιδείξεις στον αέρα και πλήθος αεροσκαφών στο έδαφος.