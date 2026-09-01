Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν αφού βγήκε στη θάλασσα από την περιοχή της Αμμουδάρας Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πήγε το μεσημέρι της Δευτέρας για σερφ, ξεκινώντας από σημείο αρκετά μέτρα μακριά από τις εκβολές του Αλμυρού ποταμού. Αυτή τη φορά φέρεται να ήταν μόνος του, παρότι συνήθιζε να πηγαίνει με παρέα, ώστε να υπάρχει επιτήρηση και από τη στεριά.

Μαρτυρίες που επικαλείται η fonimaleviziou.gr αναφέρουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρο σέρφερ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας. Το όχημά του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξακολουθεί να βρίσκεται σταθμευμένο στην περιοχή.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στις Αρχές συγγενικό του πρόσωπο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το Λιμενικό Σώμα και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, με έρευνες τόσο στη θάλασσα όσο και από ξηράς.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί προς τη Ντία, καθώς, μέρος του εξοπλισμού του αγνοούμενου εντοπίστηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ντία απέχει περίπου 15 με 18 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την Αμμουδάρα, γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο εύρος της επιχείρησης αναζήτησης

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού, ενώ στις έρευνες συνδράμουν και άλλα σκάφη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, στην περιοχή αναμένεται να επιχειρήσει και εναέριο μέσο της Frontex, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του άνδρα.