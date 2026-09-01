Θερμές έως πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από την Ελλάδα κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, χωρίς να διακρίνεται κάποια απότομη ψυχρή μεταβολή, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, για την πορεία της θερμοκρασίας στα 850 hPa το επόμενο δεκαήμερο.

Η απεικόνιση της θερμοκρασίας στα 850 hPa, δηλαδή περίπου στο ύψος των 1.500 μέτρων, επιτρέπει την παρακολούθηση της κίνησης των αερίων μαζών πάνω από την περιοχή μας. Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, η συγκεκριμένη θερμοκρασία δεν αντιστοιχεί σε εκείνη που θα αισθανθούμε στην επιφάνεια, αποτελεί όμως έναν χρήσιμο δείκτη για το εάν μια αέρια μάζα είναι θερμή, πολύ θερμή ή πιο δροσερή σε σχέση με την εποχή.

Υψηλές θερμοκρασίες στα 850 hPa από την 1η Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την εξέλιξη που παρουσιάζεται, η Ελλάδα παραμένει γενικά κάτω από θερμές αέριες μάζες, χωρίς στην αρχή να διακρίνεται κάποια ακραία θερμή εισβολή. Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, οι τιμές στα 850 hPa βρίσκονται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με αρκετές περιοχές να επηρεάζονται από θερμές μάζες της τάξης των 18-22°C. Η δυτική και νότια Ελλάδα εμφανίζονται θερμότερες, ενώ βορειότερα και βορειοανατολικά διατηρούνται σχετικά χαμηλότερες τιμές.

🎯ΠOΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 850 hPa ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ.

✅Η νέα απεικόνιση της θερμοκρασίας στα 850 hPa, δηλαδή περίπου στο ύψος των 1.500 μέτρων, μας βοηθά να παρακολουθούμε την κίνηση των αερίων μαζών πάνω από την περιοχή μας. Δεν είναι η θερμοκρασία που θα νιώσουμε στην… pic.twitter.com/q0j32lM4xM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 1, 2026

Προς την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η θερμή αέρια μάζα ενισχύεται κυρίως πάνω από το Αιγαίο, την ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και την ανατολική Μεσόγειο. Οι ισόθερμες των 22-24°C στα 850 hPa επεκτείνονται περισσότερο, δείχνοντας ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα παραμείνει υψηλή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δεν δρα αποτελεσματικά η θαλάσσια αύρα ή το μελτέμι.

Επιμένει η ζέστη έως τις 11 Σεπτεμβρίου

Γύρω στην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η θερμή εικόνα παραμένει, καθώς η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σε πεδίο θετικών θερμοκρασιών στα 850 hPa. Οι πιο θερμές αέριες μάζες εντοπίζονται νοτιότερα και ανατολικότερα, χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική ψυχρή μεταβολή. Αντίθετα, πρόκειται περισσότερο για μικρές μετατοπίσεις των θερμών πυρήνων γύρω από την Ελλάδα.

Προς την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η διάταξη γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, καθώς βορειότερα και βορειοανατολικά της χώρας εμφανίζονται σχετικά ψυχρότερες αέριες μάζες. Την ίδια στιγμή, νοτιότερα, προς το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο, επιμένουν πολύ θερμές αέριες μάζες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί θερμοκρασιακή αντίθεση μεταξύ βορρά και νότου, με πιθανή μικρή κάμψη της θερμοκρασίας στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στη νότια χώρα.

Μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η γενική εικόνα παραμένει θερμή, με τις τιμές στα 850 hPa να διατηρούνται σε αρκετές περιοχές κοντά ή πάνω από τους 20°C. Η θερμότερη ζώνη παραμένει κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, ενώ η βόρεια Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται κατά διαστήματα από ηπιότερες αέριες μάζες.

Το συμπέρασμα για την πορεία του καιρού

Η θερμοκρασία στα 850 hPa δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκινά με θερμές έως πολύ θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο. Δεν διακρίνεται απότομη ψυχρή μεταβολή, αλλά περισσότερο μια σταδιακή εναλλαγή των θερμών πυρήνων, με τη νότια και ανατολική χώρα να παραμένουν περισσότερο εκτεθειμένες στη ζέστη.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα εξαρτηθεί, βέβαια, και από τους ανέμους, τη νέφωση, τη θαλάσσια επίδραση και τις τοπικές συνθήκες.