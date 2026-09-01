Έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους οικισμών Ρομά έχει προκαλέσει η αναφορά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στις τηλεφωνικές απάτες και τη φερόμενη εμπλοκή Ρομά σε αυτές.

Εκπρόσωπος του οικισμού «Αγία Σοφία» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης καταγγέλλει μέσω του ThessPost.gr ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις οδηγούν σε συλλογική στοχοποίηση της κοινότητας και χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση ρατσιστική.

Ο υπουργός, σε συνέντευξή του στο Mega, αναφέρθηκε στις τηλεφωνικές απάτες, υποστηρίζοντας ότι «πίσω από τις τηλεφωνικές απάτες κρύβονται κατ’ εξοχήν οι Ρομά».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Αντώνη Τάσιου, γραμματέα του οικισμού «Αγία Σοφία», ο οποίος μιλώντας στο ThessPost.gr υποστήριξε ότι οι Ρομά βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού όταν γίνεται αναφορά στην εγκληματικότητα.

«Στοχοποιεί τους Ρομά. Είναι ρατσιστικό 100%. Δεν είναι μόνο οι Ρομά που κάνουν αυτά τα πράγματα», δηλώνει χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως η συγκεκριμένη αναφορά του υπουργού «έχει στοχοποιήσει όλους τους Ρομά».

«Όλοι οι οικισμοί, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, περιφρουρούνται από την ομάδα ΟΠΚΕ»

Ο Αντώνης Τάσιος θέτει παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσαν να οργανώνονται τηλεφωνικές απάτες μέσα από οικισμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται διαρκώς υπό αστυνομική παρουσία.

Όπως αναφέρει, η αστυνομική επιτήρηση στους οικισμούς είναι συνεχής και γίνεται από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. «Όλοι οι οικισμοί, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, περιφρουρούνται από την ομάδα ΟΠΚΕ. Πώς γίνεται να κάνουμε τις απάτες; Μήπως κάτι δεν κάνει σωστά ο κ. Χρυσοχοΐδης;», αναφέρει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι η εμπλοκή σε τηλεφωνικές απάτες δεν αφορά αποκλειστικά άτομα που ανήκουν στην κοινότητα των Ρομά. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι Ρομά και φέρονται να συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες, ενώ, όπως υποστηρίζει, πρόκειται για πρόσωπα που είναι γνωστά στις Αρχές.

«Υπάρχουν και μη τσιγγάνοι που το κάνουν αυτό και το ξέρει και η Ελληνική Αστυνομία, αλλά το εύκολο δόλωμα είναι οι Ρομά», καταλήγει.