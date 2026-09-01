Οι ξέγνοιαστες διακοπές μιας 12χρονης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ημέρες σε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Ένας επίμονος πυρετός αποκάλυψε έναν τεράστιο όγκο στον θώρακά της, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να πιέζει ζωτικά όργανα. Η άμεση κινητοποίηση των γιατρών και ένα πολύωρο, απαιτητικό χειρουργείο αποδείχτηκαν καθοριστικά για τη ζωή και την αποκατάσταση του παιδιού.

«Το κορίτσι και η οικογένειά του παραθέριζαν στην Κεφαλονιά, όπου παρουσίασε συνεχόμενο χαμηλό πυρετό που επέμενε για είκοσι ημέρες. 11 Αυγούστου πήγαν στο νοσοκομείο του νησιού. Εκεί τους πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία και ακτινογραφία και ήταν σχεδόν κατειλημμένο όλο το αριστερό ημιθωράκιο από τη μάζα», είπε ο Αναστάσιος Μίχας, διοικητής του νοσοκομείου Παίδων.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση διάρκειας 6,5 ωρών για την αφαίρεση του όγκου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

«Διακομίσθηκε στις 12 Αυγούστου στο Παίδων “Αγία Σοφία”, όπου απευθείας κάναμε μαγνητική τομογραφία και οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση αυτού του όγκου. Μιλάμε για ένα τεράτωμα. Ήταν φυσικά καλοήθης όγκος και είχε καλύψει όλη την αριστερή πλευρά της καρδιάς, είχε αρχίσει να επηρεάζει και τα υπόλοιπα όργανα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά οι γιατροί μου είπαν ότι άρχισε μάλλον να μη φαίνεται ούτε καν ο πνεύμονας στην ακτινογραφία», συμπλήρωσε ο κος Μίχας.

«Το χειρουργείο κράτησε 6,5 ώρες. Κινητοποιήθηκε όλη η ομάδα του χειρουργείου, ο διευθυντής παιδοχειρουργικής κλινικής, η συντονίστρια διευθύντρια του αναισθησιολογικού τμήματος, όλη η ομάδα της νοσηλευτικής υποστήριξης ήταν εδώ στις 14 Αυγούστου και παρείχαν τις καλύτερες υπηρεσίες».