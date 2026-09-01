Τάιζε πάντα αδέσποτα στις διακοπές της, καθώς τη στενοχωρούσε η θέα τους να ψάχνουν στα σκουπίδια και να ζητιανεύουν για αποφάγια. Όμως, τον Σεπτέμβριο του 2023, δύο ασπρόμαυρα γατάκια που πλησίασαν την Ίβ Γκοτ μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει στην Κρήτη, της έκλεψαν την καρδιά.

«Ακούγεται τρελό, αλλά ένιωσα απλά αυτή τη σύνδεση», είπε. «Ο [Σταύρος] νιαούριζε δυνατά, ένιωσα σαν να μου ζητούσε βοήθεια. Ήξερα ότι θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή αν καταφέρναμε να τα φέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Τα δύο γατάκια ήταν αδέλφια, η μαμά τους είχε σκοτωθεί από αυτοκίνητο, και της θύμιζαν τα δύο κατοικίδιά της στο σπίτι. Την ακολουθούσαν στην πόλη και εκείνη τους τάιζε ό,τι μπορούσε.

Όμως, βλέποντάς τα να τρέχουν να ξεφύγουν από φορτηγάκια και μοτοσικλέτες στον πολυσύχναστο δρόμο, φοβήθηκε πολύ για την ασφάλειά τους. «Αγαπώ αυτές τις γάτες και θα τις σώσω», είπε στον σύζυγό της.

'I adopted stray cats I fell in love with on holiday' https://t.co/GYZsE9D3HA — BBC News (World) (@BBCWorld) August 31, 2026

Ξεκίνησε αμέσως να επικοινωνεί με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις διάσωσης. Αφού έφυγε, μια εθελόντρια, «οπλισμένη» με τις φωτογραφίες της, κατάφερε να πιάσει τα αδέλφια και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Μετά από κτηνιατρική περίθαλψη αξίας 1.500 λιρών, εμβολιασμούς, μικροτσίπ, μια περίοδο σε ανάδοχη οικογένεια και ειδική μεταφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επανενώθηκε με τα δύο αδέλφια, τα οποία ονόμασε Σταύρος και Νίκος, τον Ιανουάριο του 2024.

«Και οι δύο προσαρμόστηκαν απίστευτα καλά», είπε, σύμφωνα με το βρετανικό BBC. «Είναι εξαιρετικά στοργικά. Τρώνε ασταμάτητα, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουν πώς είναι ένας κόσμος όπου το φαγητό δεν είναι εύκολα διαθέσιμο. Είναι απλά υπέροχες προσθήκες στο σπίτι και όλοι τις αγαπούν».

Οι αδέσποτες γάτες είναι ένα συνηθισμένο θέαμα σε πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς διακοπών, όπου η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή έχει οδηγήσει σε ένα «συντριπτικό πρόβλημα», σύμφωνα με την International Cat Care. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι υπάρχουν έως και δύο εκατομμύρια γάτες, αριθμός που ξεπερνά τους 1,4 εκατομμύρια κατοίκους της νησιωτικής χώρας.

«Μια τεράστια διαφορά»

Ο Χάρι Έκμαν, παγκόσμιος σύμβουλος για τη διαχείριση του πληθυσμού των γατών για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, δήλωσε ότι κατανοεί γιατί οι φιλόζωοι αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν όταν αναπτύσσουν μια σχέση με μια αδέσποτη γάτα.

«Πρέπει να γίνει δουλειά για να βοηθηθούν αυτά τα ζώα και η ανάγκη είναι μεγάλη», είπε.

Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον της γάτας, προτείνοντας στους ανθρώπους να αναρωτηθούν: «Το κάνεις για τον εαυτό σου ή το κάνεις για τη γάτα;».

«Μια γάτα που είναι ικανοποιημένη να κάθεται στο μπαλκόνι σου και να της δίνουν φαγητό και να την χαϊδεύουν δεν είναι απαραίτητα μια γάτα που είναι ευτυχισμένη με το να ζει στο σπίτι ή στο διαμέρισμα κάποιου. Το να την απομακρύνεις από το οικείο περιβάλλον της, ειδικά αν δεν είναι συνηθισμένη να ζει σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να είναι εξαιρετικά οδυνηρό».

Σε περιοχές με καλά διαχειριζόμενες τοπικές αποικίες, οι επισκέπτες θα δουν γάτες με κομμένα αυτιά, που υποδηλώνουν ότι έχουν στειρωθεί, καθώς και καθορισμένους χώρους για τροφή.

Στη Λισαβόνα, για παράδειγμα, περισσότερες από 1.300 οργανωμένες αποικίες γατών είναι καταχωρημένες σε μια βάση δεδομένων, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής φροντίζουν για την ευημερία τους.

Ο Έκμαν πρότεινε ότι οι ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για το θέμα θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο, επικοινωνώντας με τις ομάδες που δραστηριοποιούνται επί τόπου. «Σε κάθε χώρα που επισκέπτεστε θα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί και προσπαθούν να βοηθήσουν αυτές τις γάτες όσο καλύτερα μπορούν», είπε.

«Αναζητήστε μια τοπική οργάνωση και δείτε αν μπορείτε να την υποστηρίξετε. Αυτό θα κάνει τεράστια διαφορά για τη γάτα που είδατε, αλλά και για εκατοντάδες και χιλιάδες γάτες τους επόμενους μήνες και χρόνια».

Η Γκοτ, η οποία διευθύνει μια εταιρεία μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, συμφωνεί, αναγνωρίζοντας ότι για ορισμένες γάτες είναι καλύτερο να φροντίζονται στο δικό τους περιβάλλον.

«Η δική μου ιστορία είναι ευτυχισμένη, αλλά έχω ακούσει θλιβερές ιστορίες όπου άνθρωποι έχουν υιοθετήσει γάτες και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο καλά, οπότε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», είπε.

Τώρα ξοδεύει εκατοντάδες λίρες σε τροφή για γάτες όταν επισκέπτεται την Ελλάδα και προσπαθεί να επηρεάσει τους ντόπιους κατοίκους να κάνουν περισσότερα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σε ένα πρόσφατο ταξίδι της στην Άνδρο, χτύπησε την πόρτα ενός κατοίκου για να τον ειδοποιήσει για ένα πολύ άρρωστο γατάκι, πείθοντάς τον να το πάει στον κτηνίατρο.

«Μου ραγίζει την καρδιά, γιατί κοιτάζω τις γάτες στον δρόμο και σκέφτομαι ότι αυτή ήταν η ζωή που ζούσαν ο Σταύρος και ο Νίκος», είπε.

Όπως ανέφερε ακόμη, «με στεναχωρεί πολύ κάθε φορά που πηγαίνω, και μερικές φορές σκέφτομαι: “Μήπως δεν πρέπει να επιστρέψω, αφού δεν μοιάζει με διακοπές;”… Αλλά μετά νιώθεις ότι γυρνάς την πλάτη σε ένα πρόβλημα και κάθε μικρή βοήθεια μετράει. Πραγματικά, δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια στην Ελλάδα για όλες αυτές τις γάτες, αλλιώς δεν θα ήταν στους δρόμους».