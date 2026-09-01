Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αναμένονται και σήμερα στη χώρα, ωστόσο τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, και ειδικότερα στα ορεινά.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Γιώργος Εμμανουήλ, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 34-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Ελλάδα δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 37 βαθμούς.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στα πελάγη, με εξαίρεση το Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα ενισχυθούν. Στη δυτική Ελλάδα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Το σκηνικό αναμένεται να παραμείνει παρόμοιο και τις επόμενες ημέρες, με τον Γιώργο Εμμανουήλ να επισημαίνει ότι η βασική αλλαγή θα αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Υγρασία και ζέστη τον Σεπτέμβριο

Παρά το γεγονός ότι ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στον Σεπτέμβριο, οι βραδινές θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές και η νυχτερινή δροσιά δεν έχει γίνει ακόμη ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ, η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την αυξανόμενη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στον Σεπτέμβριο είναι η άνοδος της υγρασίας.

Η αυξημένη υγρασία θα επιβαρύνει την αίσθηση της ζέστης, καθώς, όπως εξήγησε, κατά το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού τα επίπεδα υγρασίας ήταν αρκετά χαμηλά.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, πάντως, και λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε κίτρινο συναγερμό για υψηλή επικινδυνότητα βρίσκονται σήμερα η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η βόρεια Πελοπόννησος, το νότιο τμήμα της Λακωνίας, καθώς και τα περισσότερα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η ανάγκη για αυξημένη προσοχή παραμένει ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η χώρα δεν έχει ακόμη βγει από την αντιπυρική περίοδο.

Τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες

Παρόμοιο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο και μεθαύριο, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν και τον υδράργυρο να κινείται στους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Η βασική αλλαγή αφορά τους ανέμους, καθώς οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά και αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας κατά τόπους πιο δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, θα διατηρηθεί η αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.