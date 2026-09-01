Με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο επέλεξε ο Λιονέλ Μέσι να αποχαιρετήσει την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας. Ο «Pulga» μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο από την πορεία του με την «Αλμπισελέστε», όμως το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η φωτογραφία που συνόδευσε την ανάρτησή του.

Σε αυτήν, ο Αργεντινός σούπερ σταρ εμφανίζεται να έχει γράψει χειρόγραφα το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του σε τρία φύλλα ενός σημειωματάριου. Με κεφαλαία γράμματα και μαύρο μελάνι, ο Μέσι ανατρέχει στη διαδρομή του με την εθνική ομάδα, στις δύσκολες στιγμές αλλά και στις μεγάλες επιτυχίες που σημάδεψαν την καριέρα του.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με μια φράση γεμάτη συναίσθημα: «ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ!! ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!».

Μέσα σε αυτή τη συμβολική εικόνα, ωστόσο, υπήρχε ένα αντικείμενο που δεν πέρασε απαρατήρητο. Πρόκειται για ένα χρυσό στυλό με θέμα τον Χάρι Πότερ.

Το στυλό που συνδέθηκε με τον χρόνο

Στην κορυφή του στυλό βρίσκεται το Giratiempo της Ερμιόνης Γκρέιντζερ, γνωστό ως Χρονομετατροπέας. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα του σύμπαντος του Χάρι Πότερ, το οποίο δημιούργησε η Τζόαν Ρόουλινγκ.

Ο Χρονομετατροπέας απεικονίζεται στην κλασική κυκλική μορφή του, με τη μικρή κλεψύδρα στο εσωτερικό. Η επιλογή του συγκεκριμένου στυλό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω του περιεχομένου της επιστολής.

“Harry Potter”



Porque los usuarios descubrieron que Messi habría escrito su carta de despedida de la Selección Argentina con una lapicera que tiene el logo del famoso giratiempos de Harry Potter, un artilugio mágico que le permite a su portador viajar atrás en el tiempo. pic.twitter.com/wYf5FJR70O — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 31, 2026

Ο Μέσι αναφέρεται σε μια πορεία δύο δεκαετιών με την εθνική ομάδα, δηλαδή σε μια διαδρομή που καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από το πέρασμα του χρόνου. Την ίδια στιγμή, το αντικείμενο που βρίσκεται πάνω από τα χειρόγραφά του παραπέμπει ακριβώς στην επιστροφή στο παρελθόν.

Μια εικόνα που, έστω και χωρίς να είναι γνωστό αν αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, δημιουργεί έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πλέον στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.

Από τις απογοητεύσεις στις μεγαλύτερες επιτυχίες

Στο μήνυμά του, ο Μέσι κάνει ουσιαστικά έναν απολογισμό της διαδρομής του με την Αργεντινή. Θυμάται τις θυσίες, τις ήττες, την κριτική και τους τελικούς που χάθηκαν, πριν φτάσει στην περίοδο κατά την οποία όλα αυτά πήραν διαφορετική διάσταση.

Η κατάκτηση του Copa America το 2021 αποτέλεσε την αρχή μιας ξεχωριστής εποχής. Ακολούθησαν το Finalissima και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ στη συνέχεια ήρθε και το Copa America του 2024.

Αυτοί οι τίτλοι αποτέλεσαν το αποκορύφωμα μιας διαδρομής που για χρόνια είχε συνδεθεί με την πίεση και την απογοήτευση.

Η επιστολή σε τρία φύλλα

Το αποχαιρετιστήριο κείμενο του Μέσι δεν γράφτηκε σε κάποιο επίσημο έντυπο, αλλά σε τρία απλά φύλλα σημειωματάριου. Τα χαρτιά διαθέτουν στοιχεία όπως ημέρες της εβδομάδας, μικρά εικονίδια και χώρους για την ημερομηνία, χωρίς όμως αυτά να έχουν συμπληρωθεί.

Ο Αργεντινός χρησιμοποίησε μαύρο μελάνι και κεφαλαία γράμματα, ενώ στο κείμενο διακρίνονται και ορισμένες διορθώσεις. Τα τρία φύλλα, τοποθετημένα διαδοχικά, συνθέτουν το σύνολο του αποχαιρετισμού του.

Στην αρχή βρίσκεται η εξομολόγηση για την προσπάθεια που κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μέσι γράφει χαρακτηριστικά: «Τα έδωσα και τα παρέδωσα όλα… Άδειασα τον εαυτό μου, δεν μου έχει μείνει τίποτα».

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Lionel Messi and Antonela are HUGE Harry Potter fans! 🪄



In Messi’s latest Instagram post announcing his Argentina retirement, a pen featuring a Time-Turner can be spotted – the magical device from Harry Potter used to travel back in time and revisit… pic.twitter.com/lWWlx6ymkk — Ayuba | Football News (@ayubafootball) August 31, 2026

Στη συνέχεια ευχαριστεί όσους στάθηκαν δίπλα του κατά τη διάρκεια της πορείας του. Ξεχωριστή θέση έχουν η οικογένειά του, οι συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση, ενώ αναφέρεται και στην αγάπη που έλαβε από την Αργεντινή επί δύο δεκαετίες.

Το φινάλε είναι διαφορετικό. Το μήνυμα κλείνει με έντονο και συναισθηματικό τρόπο, με τον Μέσι να απευθύνεται στην πατρίδα του και να γράφει: «ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!! ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!».

Το βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές

Η χειρόγραφη επιστολή συνοδεύτηκε από ένα βίντεο αφιερωμένο στην παρουσία του Μέσι με την εθνική ομάδα.

Σε αυτό παρουσιάζονται στιγμές από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του: από τα πρώτα του χρόνια με την Αργεντινή και τις μεγάλες διοργανώσεις μέχρι τις δύσκολες στιγμές και τις κατακτήσεις που άλλαξαν την ιστορία του με την «Αλμπισελέστε».

GRACIAS PARA TODA LA VIDA 💙🇦🇷



El EMOTIVO video que subió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hvFgppoTXF — TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, ο Μέσι συνδύασε το προσωπικό στοιχείο της χειρόγραφης επιστολής με μια οπτική αναδρομή σε όσα έζησε με την εθνική ομάδα.

Ο επίλογος μιας ιστορικής διαδρομής

Ο Μέσι αφήνει την εθνική Αργεντινής ως ο κορυφαίος σκόρερ και ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της.

Η διαδρομή του, που ξεπέρασε τα 20 χρόνια, περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες κατακτήσεις: το Copa America του 2021, το Finalissima του 2022, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 και το Copa America του 2024.

Το αποχαιρετιστήριό του, λοιπόν, δεν ήταν απλώς μια ανακοίνωση. Ήταν ένας προσωπικός απολογισμός μιας ολόκληρης εποχής, αποτυπωμένος σε τρία χειρόγραφα φύλλα και συνοδευόμενος από εικόνες μιας διαδρομής που σημάδεψε την ιστορία της Αργεντινής.