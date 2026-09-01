Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Ροντινέι στη Σάντος, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Βένε Κασαγκράντε.

Όπως υποστηρίζει σε ανάρτησή του, ο Ολυμπιακός έχει δώσει προφορικά το «πράσινο φως» στον 34χρονο δεξιό μπακ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη βραζιλιάνικη ομάδα.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η Σάντος ασχολείται πλέον με τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, ώστε ο Ροντινέι να ταξιδέψει στην πατρίδα του. Ο Κασαγκράντε σημειώνει πως όλα δείχνουν να είναι έτοιμα για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Ο Ροντινέι εντάχθηκε στον Ολυμπιακό ως ελεύθερος από τη Φλαμένγκο τον Ιανουάριο του 2023. Από τότε έχει καταγράψει 157 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει 12 γκολ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Πειραιά, πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League το 2024, του νταμπλ το 2025, καθώς και του Σούπερ Καπ στις αρχές του 2026.