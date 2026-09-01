Λίγες ημέρες απομένουν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία.

Η πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τέλεση του αγιασμού και στη συνέχεια θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας της νέας χρονιάς.

Παράλληλα, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων.

Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού, δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πότε ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα

Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων.

Το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό.

Από σήμερα επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Νωρίτερα επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί. Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στα σχολεία προκειμένου να προετοιμάσουν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το διάστημα αυτό θα αξιοποιηθεί για την οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, τον προγραμματισμό των μαθημάτων και την προετοιμασία των σχολικών μονάδων ενόψει της υποδοχής των μαθητών.

Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εργασίες προετοιμασίας, ώστε στις 11 Σεπτεμβρίου να ανοίξουν οι σχολικές πόρτες και να ξεκινήσει επίσημα η νέα σχολική χρονιά.