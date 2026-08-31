Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Το βρέφος, ηλικίας περίπου 8 έως 10 μηνών, έφερε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο LIVE NEWS.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: Πού δολοφονήθηκε το παιδί; Ποιανού ήταν; Πότε γεννήθηκε και γιατί δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα καταγεγραμμένη γέννησή του;

Πάνω από 15 μαχαιριές στην πλάτη

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, πρόκειται για μια ιδιαίτερα άγρια δολοφονία. Το βρέφος φέρει τουλάχιστον 15 μαχαιριές, πιθανότατα από κουζινομάχαιρο, ενώ τα τραύματα εντοπίζονται αποκλειστικά στην πλάτη. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα στο πρόσωπο ή στον θώρακα.

Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι το παιδί πιθανότατα δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν μπρούμυτα, ενδεχομένως στον ύπνο του. Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αμέσως μετά τη δολοφονία το σώμα του βρέφους τοποθετήθηκε σε καταψύκτη, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

Ο 43χρονος που έχει δώσει κατάθεση φέρεται να υποστηρίζει ότι η δολοφονία είχε γίνει περίπου δύο χρόνια πριν. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν ο ισχυρισμός αυτός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος: «Είναι πολύ άγρια δολοφονημένο το βρέφος. Είναι μια μακάβρια, μια δραματική υπόθεση. Έχει τουλάχιστον δεκαπέντε, ίσως και περισσότερες μαχαιριές στην πλάτη. Είναι μαχαιρωμένο μόνο στην πλάτη. Οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές καταλήγουν στο ότι πιθανώς να έγινε με ένα κουζινομάχαιρο. Ο 43χρονος είπε ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πριν από δύο χρόνια. Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη διότι ακριβώς αμέσως μετά, όπως ήταν το παιδί φρικτά δολοφονημένο με τις μαχαιριές όλες αυτές, το έβαλαν όπως φαίνεται σε καταψύκτη με τα αίματα και το κουβαλούσαν μαζί τους από σπίτι σε σπίτι»,

Πού δολοφονήθηκε το βρέφος;

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι σε ποιο σημείο έγινε η δολοφονία. Οι έρευνες επεκτείνονται στα προηγούμενα σπίτια στα οποία φέρεται να είχε διαμείνει η οικογένεια, καθώς υπάρχει πληροφορία ότι στο παρελθόν είχαν μείνει στην οδό Φυλής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις μετακινήσεις τους και να διαπιστώσουν πού βρισκόταν η οικογένεια κατά το διάστημα που εκτιμάται ότι γεννήθηκε και δολοφονήθηκε το βρέφος.

Ποιανού ήταν το νεκρό μωρό;

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον και η ταυτότητα των γονέων του βρέφους. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγματα DNA, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το παιδί να ήταν της 38χρονης Γερμανίδας που βρισκόταν στο διαμέρισμα.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να ήταν παιδί της 15χρονης κόρης της, η οποία σήμερα είναι ανήλικη και φέρεται να ήταν περίπου 13 ετών την περίοδο που μπορεί να είχε γεννηθεί το βρέφος.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Η αναζήτηση του διαμερίσματος που οδήγησε στην αποκάλυψη

Η φρίκη αποκαλύφθηκε όταν ο διαχειριστής του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης κάλεσε την Αστυνομία.

Οι ένοικοι είχαν προκαλέσει παράπονα στην πολυκατοικία και, όταν έφτασε η στιγμή να αποχωρήσουν, φέρεται να αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το διαμέρισμα.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου περιέγραψε στο LIVE NEWS πώς ξεκίνησε η κινητοποίηση: «Πήγε να τους βγάλει έξω. Δεν τον ανοίγανε. Κάλεσε την αστυνομία και ακολούθησαν τα υπόλοιπα».

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων μια 15χρονη έγκυος, ένας 26χρονος Αφγανός και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών.

Στον χώρο βρέθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, κάμερες LED, φορητοί υπολογιστές, μικροποσότητες ναρκωτικών και αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου.

Ο έλεγχος στις αποσκευές ήταν εκείνος που οδήγησε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος: ένα νεκρό βρέφος, σε κατάσταση ψύξης, μέσα σε δοχείο που είχε κρυφτεί σε βαλίτσα.

«Μπαινοβγαίναν πολλοί» – Τι λένε οι γείτονες

Κάτοικοι της πολυκατοικίας περιέγραψαν μια ασυνήθιστη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συχνή κίνηση στο διαμέρισμα.

«Μπαινοβγαίναν πολλοί. Και παιδιά μπαινοβγαίνανε και άνθρωποι πολλοί μπαινοβγαίνανε», ανέφερε χαρακτηριστικά γειτόνισσα στο LIVE NEWS.

Άλλοι ένοικοι μίλησαν για έντονη φασαρία, βρωμιά στους κοινόχρηστους χώρους και συνεχείς μετακινήσεις με το ασανσέρ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, οι ένοικοι είχαν παρατηρήσει συμπεριφορές που, όπως ανέφεραν, δεν παρέπεμπαν σε μια συνηθισμένη οικογένεια που διέμενε προσωρινά στην πολυκατοικία.

Στο Παίδων τα τρία ανήλικα παιδιά

Τα τρία ανήλικα παιδιά, η 15χρονη έγκυος και τα δύο αγόρια 12 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου παραμένουν υπό προστατευτική φροντίδα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε την κατάσταση των παιδιών ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη, κάνοντας λόγο για παιδιά ατημέλητα και σε κακή κατάσταση. Η 15χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για γυναικολογικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο διαμέρισμα φέρεται να δήλωσε ότι είναι σύντροφος της ανήλικης.

Η αναπαράσταση και οι αντιφάσεις

Το πρωί της Δευτέρας, αστυνομικοί μετέφεραν τον 43χρονο στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση των γεγονότων.

Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά και να διαπιστώσουν αν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες ότι η 38χρονη που διέμενε στο διαμέρισμα έχει ήδη πέσει σε αντιφάσεις σχετικά με την προέλευση και την τύχη του βρέφους.