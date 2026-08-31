Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08/2026) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο πολυκατοικίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η κατάσβεση της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από τις Αρχές.