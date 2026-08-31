Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε γυάλα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 σήμερα, Δευτέρα (31/08), στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, από τον ιατροδικαστή Συμεών Μεσογίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και συγκεκριμένα στη ράχη του βρέφους.

Τα ευρήματα της εξέτασης δείχνουν ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πολλαπλές κακώσεις από τέμνον και νήσσον όργανο, με ορισμένα από τα τραύματα να έχουν πλήξει ζωτικά όργανα και να είναι θανατηφόρα.

Βρέφος περίπου 8 μηνών

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ακόμη ότι το βρέφος ήταν ηλικίας περίπου 8 μηνών όταν δολοφονήθηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το παιδί ήταν σωστά αναπτυγμένο και δεν παρουσίαζε κάποιο εμφανές πρόβλημα υγείας.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου, ωστόσο, δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με σαφήνεια και αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στη δικογραφία η αιτία θανάτου

Η αιτία θανάτου καταγράφεται ως βρεφοκτονία, με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να εντάσσονται πλέον στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται το θρίλερ στην Κυψέλη συνεχίζουν την έρευνα, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος βρέθηκε νεκρό μέσα στη γυάλα.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα στοιχεία από το διαμέρισμα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και στα ευρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε προστατευτική φύλαξη τα άλλα τρία παιδιά

Την ίδια ώρα, τα άλλα τρία παιδιά που συνδέονται με την υπόθεση αναμένεται να παραμείνουν σε προστατευτική φύλαξη σε νοσοκομείο, παρουσία αστυνομικών. Παράλληλα, στα δύο από τα τρία παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων έχουν εντοπίσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.