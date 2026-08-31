Μια νέα, πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ, καταγράφοντας την πορεία του ελληνικού κινηματογράφου από τις απαρχές του έως σήμερα.

Με «αφηγητές» τους ηθοποιούς Χρήστο Λούλη και Στεφανία Γουλιώτη, το ντοκιμαντέρ «120 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου» παρουσιάζει την εξέλιξη της 7ης τέχνης στην Ελλάδα, φωτίζοντας όχι μόνο τις εμβληματικές ταινίες και τους δημιουργούς τους, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες που διαμόρφωσαν κάθε εποχή.

Σε σενάριο του Νίκου Ακτύπη και σκηνοθεσία του Σπύρου Κοπανίτσα, τα επεισόδια αξιοποιούν σπάνιο αρχειακό υλικό, πολύτιμες μαρτυρίες-συνεντεύξεις ανθρώπων του κινηματογράφου και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ταινίες που έγραψαν ιστορία, αναδεικνύοντας τις μεγάλες στιγμές, τα κινηματογραφικά ρεύματα και τα πρόσωπα μπροστά και πίσω από την κάμερα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας.

Από την εποχή του βωβού κινηματογράφου και τη δημιουργία της Φίνος Φιλμ έως τη χρυσή εποχή του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου και τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες στο διεθνές προσκήνιο, τις πρώτες αίθουσες και τη μαγεία των θερινών κινηματογράφων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τη σύγχρονη αναγέννηση του ελληνικού σινεμά μέσα από το «weird wave», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ προσεγγίζει τον ελληνικό κινηματογράφο ως καθρέφτη της ελληνικής κοινωνίας και φορέα συλλογικής μνήμης.

Μέσα από ιστορικά τεκμηριωμένη αφήγηση αλλά και σύγχρονη σκηνοθετική ματιά, το ντοκιμαντέρ «120 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου» έρχεται στην ΕΡΤ για να αναδείξει σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού σινεμά, τιμώντας παράλληλα τους ανθρώπους που το διαμόρφωσαν.