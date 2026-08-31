Πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της ιαπωνικής παράδοσης, αλλά και της Ελλάδας, θα αναρτηθούν μέσα στην ημέρα σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, με τα πρώτα να κοσμούν ήδη τους δρόμους γύρω από το διεθνές εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo AE.

Ενόψει της έναρξης της 90ής ΔΕΘ, στην οποία η Ιαπωνία είναι φέτος η τιμώμενη χώρα, οι πρώτες 50 οριζόντιες γιρλάντες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει έξι σύμβολα σε κυκλικό σχήμα, έχουν ήδη αναρτηθεί, ενώ έπεται η εγκατάσταση άλλων 30 κάθετων σχοινιών, με τετράδες αντίστοιχων στοιχείων έκαστη: Οι σημαίες της οικοδέσποινας Ελλάδας και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το βουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του «Takumi», μια παραδοσιακή ιαπωνική πύλη «Torii» και το σήμα της 90ής ΔΕΘ φιγουράρουν στις γιρλάντες που έχουν αναρτηθεί στον χώρο γύρω από τη ΔΕΘ (Εγνατία, 3ης Σεπτεμβρίου και Αγγελάκη) και που πρόκειται να τοποθετηθούν στην Αριστοτέλους και την Τσιμισκή.

Κομβικό είναι το σύμβολο του «Takumi», καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Ο όρος εκφράζει τη βαθιά αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης και τον σεβασμό στον άνθρωπο, μέσα από την απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, την υπομονή και τη συνεχή βελτίωση. Κι αυτή, το Takumi, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ιαπωνικού περιπτέρου στην 90ή Διεθνή ‘Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στην οποία η Ιαπωνία είναι τιμώμενη χώρα. Η δε πύλη torii βρίσκεται στην είσοδο ή στο εσωτερικό των σιντοϊστικων ναών και συμβολίζει το πέρασμα από τον εγκόσμιο (υλικό) κόσμο στον ιερό κόσμο των πνευμάτων (kami).

Η ιαπωνική συμμετοχή στην 90ή ΔΕΘ θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο 13. Στο περίπτερο θα συμμετέχουν κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες, καθώς και οι Έλληνες αντιπρόσωποί τους, παρουσιάζοντας προηγμένες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και επιχειρηματικές συνεργασίες. Από την Ιαπωνία θα καταφθάσουν επίσης στη Θεσσαλονίκη καλλιτέχνες και performers. Στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζουν οι παραστάσεις του ταϊκοϊστή Τακούγια (σ.σ. ταϊκοστής είναι το άτομο που παίζει παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα taiko, συνδυάζοντας ρυθμό, δύναμη και σωματική έκφραση), η παράσταση μουσικής Shamisen από το ντουέτο «Κazama Mitsune», η παρέλαση cosplay, διάρκειας μίας ώρας και η επίδειξη ιαπωνικών παραδοσιακών χορών από την Τσιχόκο Γιανάγκι.