Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην Παντάνασσα, καθώς αποτυπώνουν τις δραματικές συνέπειες της πτώσης ενός αυτοκινήτου από γέφυρα. Το ΙΧ κατέληξε στο έδαφος κάτω από τη γέφυρα, έχοντας υποστεί εξαιρετικά σοβαρές ζημιές, ενώ οι δύο νεαροί επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποκαλύπτουν την πορεία που ακολούθησε το όχημα πριν βρεθεί στο κενό. Το αυτοκίνητο πέρασε πάνω από τη γέφυρα και στη συνέχεια έπεσε από αυτήν, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο έδαφος αρκετά μέτρα χαμηλότερα.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είναι εμφανής από την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ΙΧ. Το αμάξωμα έχει παραμορφωθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, με το όχημα να θυμίζει σχεδόν «φυσαρμόνικα».

Μέσα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του ενός από τους δύο επιβαίνοντες, όπως αναφέρει το neakriti. Πρόκειται για δύο νεαρούς τουρίστες, Γερμανούς στην καταγωγή. Ο δεύτερος επιβάτης κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα.

Αμφότεροι τραυματίστηκαν κατά την πτώση και στη συνέχεια παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σχετικά καλή, ενώ δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή τους, παρά τις εξαιρετικά σοβαρές συνθήκες του τροχαίου.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.