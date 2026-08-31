Τη δική του μάχη ώστε για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκε έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στα Γιαννιτσά.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (29/08), μεταξύ του 27χρονου και ενός 26χρονου. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 26χρονος έδωσε γροθιά στο πρόσωπο του 27χρονου, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τις αισθήσεις του, να πέσει στο πεζοδρόμιο και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Ο δράστης έχει συλληφθεί και οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 31/8 στον ανακριτή για να απολογηθεί.