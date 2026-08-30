Αντιδράσεις στο διαδίκτυο προκάλεσαν αποσπάσματα από πρόσφατη συναυλία του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα της Κύπρου, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν επικριτικά την εμφάνιση του τραγουδιστή.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Τσολάκη, επί 33 χρόνια συνεργάτη του Γιάννη Πάριου, ο οποίος υπερασπίστηκε τον ερμηνευτή με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα social media.

Με αφορμή τα σχόλια που έγιναν μετά τη συναυλία, ο μουσικός έθεσε το ερώτημα: «Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;»

«Μετά την πρόσφατη εμφάνισή μας στη Λάρνακα διάβασα ορισμένα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ντρέπεστε λίγο;», έγραψε αρχικά.

Ο Κυριάκος Τσολάκης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία του με τον τραγουδιστή, σημειώνοντας πως έχει περάσει μαζί του 33 χρόνια πάνω στη σκηνή, έχοντας ζήσει τόσο τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του όσο και την καθημερινότητα μιας απαιτητικής δουλειάς.

Στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, παρακολούθησαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα από μια συναυλία και έσπευσαν να κρίνουν τον τραγουδιστή.

«Και έρχεται τώρα ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει δέκα δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται: “Γέρασε”. “Δεν μπορεί”. “Να σταματήσει”. “Φτάνει πια”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέχισε σε έντονο ύφος:

«Ποιοι είστε, ρε; Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;»

Παράλληλα, υποστήριξε πως η απόδοση ενός καλλιτέχνη δεν μπορεί να κρίνεται από ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά «δεν λέγεται κριτική», αλλά «κακοψυχία».

«Ναι λοιπόν! Ο Γιάννης Πάριος μεγάλωσε»

Ο Κυριάκος Τσολάκης αναφέρθηκε και στην ηλικία του Γιάννη Πάριου, επισημαίνοντας ότι τα χρόνια δεν μπορούν να ακυρώσουν την προσφορά και την πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

«Ναι λοιπόν! Ο Γιάννης Πάριος μεγάλωσε. Και εγώ μεγάλωσα και εσείς μεγαλώνετε. Όλοι μεγαλώνουμε. Ή μήπως κάποιοι από εσάς έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την αιώνια νεότητα;», έγραψε.

«Τα χρόνια όμως δεν ακυρώνουν το ταλέντο. Δεν διαγράφουν την προσφορά. Δεν σβήνουν την ιστορία. Και ο Πάριος έχει γράψει ιστορία», πρόσθεσε.

Ο επί χρόνια συνεργάτης του χαρακτήρισε τον Γιάννη Πάριο «μία από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι» και υπογράμμισε τη διαχρονική παρουσία των τραγουδιών του στη ζωή πολλών γενεών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, έστειλε νέο μήνυμα προς τους επικριτές του τραγουδιστή:

«Πριν ξαναγράψετε “να σταματήσει”, κοιταχτείτε πρώτα στον καθρέφτη και αναρωτηθείτε: Εγώ τι άφησα πίσω μου; Γιατί τον Πάριο, είτε τον αγαπάτε είτε όχι, όταν θα γραφτεί η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, θα τον γράψει με τεράστια γράμματα».

Και κατέληξε: «Σεβαστείτε επιτέλους έναν άνθρωπο που πρόσφερε μια ζωή στο ελληνικό τραγούδι».