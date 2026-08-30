Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο, στα Γιαννιτσά Πέλλας.

Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαδραματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν αρχικά φραστική αντιπαράθεση, για ασήμαντη αφορμή, μέσα σε νυχτερινό μαγαζί των Γιαννιτσών, όπου διασκέδαζαν με ξεχωριστές παρέες.

Αργότερα, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκ νέου, εκτός κέντρου διασκέδασης, και φαίνεται να δόθηκε συνέχεια στην ένταση. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο έδαφος.

Ο παθών μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο των Γιαννιτσών, αλλά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.