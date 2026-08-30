Μια ιδιαίτερη ιστορία που αναδεικνύει, όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, την ιατρική τεχνογνωσία που διαθέτει η Ελλάδα ήρθε στο φως μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Πρωταγωνίστρια είναι η 12χρονη Μαρία, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της για διακοπές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, εντοπίστηκε ένας όγκος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Οι γονείς της αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς και η 12χρονη εισήχθη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση.

Η διαδικασία διήρκεσε συνολικά 6,5 ώρες, με την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου να αντιμετωπίζει ένα δύσκολο περιστατικό.

Τα συγχαρητήρια στους γιατρούς

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην υπόθεση μέσα από ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης που έδειξε η οικογένεια της 12χρονης στο ελληνικό σύστημα Υγείας.

Σχόλιο: Παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών. @AdonisGeorgiadi , @mthemisto — Γ Καλαβρουζιώτης (@gkalavrouziotis) August 28, 2026

«Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Υγείας συνεχάρη τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του Παίδων «Η Αγία Σοφία» που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

«Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.