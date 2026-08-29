Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα στα Χανιά στον ΒΟΑΚ και στο τμήμα μεταξύ Μουρνιών και Βαμβακόπουλου λόγω πυρκαγιάς.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δέντρα και άλλη βλάστηση που υπάρχει στα πρανή μεταξύ του ΒΟΑΚ και του παράδρομου της εθνικής οδού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε αυξημένη επιφυλακή και με τη συνδρομή της Τροχαίας – η οποία διέκοψε για λίγη ώρα την κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ – κατάφεραν να κατασβήσουν γρήγορα τη φωτιά, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο υπήρχαν κομμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και, σύμφωνα με πληροφορίες από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ερευνάται το ενδεχόμενο από τους σπινθήρες των καλωδίων να προκλήθηκε η πυρκαγιά.

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