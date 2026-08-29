Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης, καθώς ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Η μοτοσυκλέτα του νεαρού με καταγωγή από την Ιτέα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.