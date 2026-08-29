Η εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος τοπικής μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη προστίθεται στην ήδη επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφουν απότομη αύξηση των λοιμώξεων, επέκταση του ιού σε δεκάδες δήμους και σημαντικό αριθμό σοβαρών περιστατικών.

Η 63χρονη από το Ρέθυμνο παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με προσβολή του νευρικού συστήματος και αρχικά απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό. Κατόπιν της ιατρικής αξιολόγησης κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Για τον λόγο αυτόν το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως το πρώτο κρούσμα που συνδέεται με μετάδοση μέσα στο νησί, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση για τον ακριβή τόπο έκθεσης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ χωρίς να έχει διασωληνωθεί και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε συμπεριληφθεί στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, καθώς η συλλογή των στοιχείων είχε ολοκληρωθεί στις 11:00 το πρωί της 26ης Αυγούστου. Στην Κρήτη είχε προηγηθεί η νοσηλεία ενός 75χρονου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο εκείνο το περιστατικό θεωρήθηκε εισαγόμενο, καθώς ο ασθενής είχε μετακινηθεί από την Αττική και εκτιμήθηκε ότι είχε μολυνθεί εκεί.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και 19 θάνατοι

Μέχρι τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 232 εγχώρια κρούσματα, από τα οποία τα 75 δηλώθηκαν μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Από το σύνολο των ασθενών, οι 165 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 67 είχαν ηπιότερη κλινική εικόνα ή δεν παρουσίασαν νευρολογικές εκδηλώσεις.

Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19 και αφορούν αποκλειστικά ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 85 έτη, ενώ η αντίστοιχη ηλικία των ασθενών με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος διαμορφώθηκε στα 75 έτη. Κατά την καταγραφή του ΕΟΔΥ, 73 ασθενείς εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, από τους οποίους 26 βρίσκονταν σε ΜΕΘ και ένας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό σε ανήλικο. Πρόκειται για ένα 13χρονο παιδί, το οποίο ανήκει σε ευπαθή ομάδα και εμφάνισε εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ωστόσο πλέον έχει λάβει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του.

Στους 61 οι δήμοι με κρούσματα

Η γεωγραφική εξάπλωση του ιού επιταχύνεται. Μέσα σε μία εβδομάδα προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη 13 ακόμη δήμοι: Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης–Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου–Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Δίου–Ολύμπου και Χαλκιδέων.

Συνολικά, κρούσματα είχαν καταγραφεί μέχρι τις 26 Αυγούστου σε 61 δήμους, 18 περιφερειακές ενότητες και πέντε περιφέρειες. Η Αττική συγκεντρώνει περίπου έξι στα δέκα περιστατικά της χώρας, με την εντονότερη πίεση να εντοπίζεται στην Ανατολική Αττική. Στον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδος είχαν καταγραφεί 17 κρούσματα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας 13 και στον Δήμο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης 11. Σημαντικό αριθμό παρουσιάζει και ο Δήμος Λαρισαίων, με 21 περιστατικά.

Η Περιφέρεια Αττικής ενίσχυσε τις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών, πραγματοποιώντας έκτακτους ψεκασμούς σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική με επίγεια συνεργεία και ειδικές τουρμπίνες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ψεκασμοί έχουν αυξηθεί κατά 30% από τις αρχές του έτους, ενώ δήμοι απομακρύνουν στάσιμα νερά από κοινόχρηστους χώρους και εντείνουν τις παρεμβάσεις σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Ο κίνδυνος παραμένει και το φθινόπωρο

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δραστηριότητα του ιού βρίσκεται σε φάση κορύφωσης, χωρίς όμως να αναμένεται άμεση εξαφάνιση των κρουσμάτων. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία, τα στάσιμα νερά και η παράταση της δραστηριότητας των κουνουπιών δημιουργούν συνθήκες για συνέχιση της μετάδοσης και μέσα στο φθινόπωρο. Η εικόνα συγκρίνεται ήδη με εκείνη του 2018, όταν είχαν δηλωθεί συνολικά 317 κρούσματα, ενώ το 2026 είχαν καταγραφεί 232 πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Αύγουστος.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και όχι με τη συνήθη κοινωνική επαφή. Περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ λιγότερο από το 1% εκδηλώνει νευροδιεισδυτική νόσο. Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατεσταλμένοι και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο για τον άνθρωπο ή ειδική αντιική θεραπεία, η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο όπλο. Ο ΕΟΔΥ συστήνει εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά, σήτες, κουνουπιέρες, μακριά ρούχα από το σούρουπο και μετά, καθώς και σχολαστική απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, γλάστρες, δοχεία και υδρορροές.