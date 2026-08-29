Στην καθημερινότητά τους επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του Αυγούστου, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα αναμένεται να κορυφώσει την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής.

Πολλοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, την ώρα που άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια ακόμη απόδραση στα νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά, από νωρίς σήμερα, Σάββατο 29/8 το πρωί, η εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη, με ταξιδιώτες να φτάνουν από τα νησιά αλλά και επιβάτες να σπεύδουν να επιβιβαστούν στα πλοία. Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις επιβατών που έφτασαν καθυστερημένα και δεν πρόλαβαν την αναχώρηση του πλοίου τους.

Με γεμάτα πλοία η επιστροφή από την Κρήτη. Λίγο μετά τις 6 το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία από την Κρήτη, μεταφέροντας μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους.

Η επιστροφή, βέβαια, συνοδεύεται για πολλούς από την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η διάθεση των ταξιδιωτών που έφτασαν νωρίς το πρωί ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, πιο συγκρατημένη, καθώς μετά τις ημέρες ξεκούρασης τους περιμένει και πάλι η καθημερινότητα.

Ωστόσο, η κίνηση στο λιμάνι δεν αφορά μόνο όσους επιστρέφουν. Αρκετοί είναι και εκείνοι που αναχωρούν, ακόμη και στο τέλος Αυγούστου.

Από τον Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι και Ύδρα

Ιδιαίτερη είναι η κινητικότητα που καταγράφεται στην πύλη Ε8 του Πειραιά, από όπου αναχωρούν τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα και οι υπόλοιποι προορισμοί αποτελούν εύκολη επιλογή για μονοήμερες ή ολιγοήμερες αποδράσεις, με αρκετούς Αθηναίους να αξιοποιούν ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο για μια τελευταία βουτιά.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν θεωρούν το τέλος Αυγούστου και τέλος του καλοκαιριού. Κάποιοι από τους ταξιδιώτες που αναχωρούν αυτές τις ημέρες έχουν προγραμματίσει και δεύτερο ταξίδι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό που συνήθως επικρατεί και τον Σεπτέμβριο.

«Μέχρι τις 10-15 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι», είναι η λογική αρκετών εκδρομέων, που επιμένουν στις καλοκαιρινές αποδράσεις και μετά την επιστροφή των περισσότερων στην Αθήνα.

Οι αριθμοί της επιστροφής. Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της κίνησης των τελευταίων ημερών.

Χθες, στα λιμάνια της Αττικής επέστρεψαν:

Πειραιάς: 24.031 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 7.746 επιβάτες

Ραφήνα: 8.047 επιβάτες

Λαύριο: 2.917 επιβάτες

Την ίδια ημέρα, από τα λιμάνια αναχώρησαν:

Πειραιάς: 13.658 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 9.833 επιβάτες

Ραφήνα: 7.461 επιβάτες

Λαύριο: 3.491 επιβάτες

Για σήμερα, οι εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις διαμορφώνονται σε:

Πειραιάς: περίπου 11.000 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 5.314 επιβάτες

Ραφήνα: 4.025 επιβάτες

Λαύριο: 1.373 επιβάτες

25 αφίξεις στον Πειραιά

Αυξημένη η κίνηση και σε Ραφήνα και Λαύριο. Σε επίπεδο δρομολογίων, σήμερα αναμένονται 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και στα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού.

Στη Ραφήνα αναμένεται να καταπλεύσουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής.

Η σημερινή και η αυριανή ημέρα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την επιστροφή των τελευταίων αδειούχων. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τόσο στα λιμάνια όσο και στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αθήνα.

Το καλοκαίρι, όμως, δεν τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Παρά το μεγάλο κύμα επιστροφής, υπάρχουν και εκείνοι που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους. Άλλωστε, κάθε χρόνο αρκετοί εργαζόμενοι περιμένουν να περάσει ο Αύγουστος για να πάρουν την άδειά τους, ενώ ο Σεπτέμβριος αποτελεί πλέον για πολλούς μια ιδανική περίοδο για διακοπές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο καλός καιρός επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να συνεχίσουν τις βουτιές και τις αποδράσεις τους, με τις παραλίες να παραμένουν στο επίκεντρο ακόμη και μετά το τέλος του Αυγούστου.

Για τους περισσότερους, βέβαια, η επιστροφή σημαίνει και επιστροφή στη δουλειά. Για κάποιους άλλους, σημαίνει απλώς αντίστροφη μέτρηση μέχρι το επόμενο ταξίδι.

Η Αθήνα γεμίζει ξανά, οι δρόμοι αποκτούν σταδιακά την κίνηση που είχαν πριν από τις διακοπές και οι τελευταίοι εκδρομείς επιστρέφουν στη βάση τους. Το καλοκαίρι, όμως, για όσους μπορούν, έχει ακόμη δρόμο μπροστά του.