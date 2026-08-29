Στο κόκκινο τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα, Σάββατο 29/8 η Κρήτη, η Ρόδος, το Καστελλόριζο και η Κάρπαθος, όπου θα ισχύει Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) λόγω των ανέμων, με ριπές από 8 ως 9 μποφόρ.

Την ίδια στιγμή πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 αναμένεται, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για:

την Αττική,

τη νότια Εύβοια,

τη νότια Λακωνία,

τις Κυκλάδες

τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Επίσης ο βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας μόνο στα ανατολικά όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα, μετά το «σαραντάρι» παραμένουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, περίπου στους 38 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Εμμανουήλ.

Προληπτικές απαγορεύσεις και αυξημένες περιπολίες

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες περιοχές που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Στρατού.

Το Πυροσβεστικό Σώμα προειδοποιεί ότι οι συνθήκες το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Ειδικότερα, συνιστά να αποφεύγονται:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για τις δραστηριότητες που απαγορεύονται ή επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.

Από την Κυριακή εξασθενούν οι άνεμοι

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από το απόγευμα της Κυριακής η σταδιακή εξασθένηση του βοριά στα 6 μποφόρ θα εξισορροπήσει τη θερμοκρασία στα ανατολικά και δυτικά με το θερμόμετρο να δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου.

Η περαιτέρω εξασθένηση του βοριά θα φέρει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας μεταξύ 36 – 37 βαθμούς Κελσίου, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας.