Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Σαλαμίνα μετά από καταγγελία ότι τρία ανήλικα παιδιά ένιωσαν έντονη αδιαθεσία κατά την παρουσία τους σε παιδότοπο με πισίνα.

Πιο αναλυτικά, το «100» ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι ότι στο κατάστημα -που βρίσκεται στη λεωφόρο Αιαντίου- τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών ένιωσαν δυσφορία επειδή μύρισαν πολύ έντονα χλώριο.

Αμέσως μετά μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ αστυνομικοί από το ΑΤ Σαλαμίνας συνέλαβαν την 61χρονη υπεύθυνη λειτουργίας του χώρου και τον 39χρονο Πακιστανό συντηρητή με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.