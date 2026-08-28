Φταίει και ο… Λουτσέσκου

Εκτός Ευρώπης από το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ και η μπάλα παίρνει και τον… Λουτσέσκου. Στη Θεσσαλονίκη έχει χαθεί η μπάλα με όσα γίνονται στον δικέφαλο του βορρά, με ένα κομμάτι του κόσμου να μην τα βάφει μαύρα για τον αποκλεισμό επειδή έτσι μπορεί να «χτυπήσει» τον Σαββίδη, υποστηρικτές του οποίου, εν τω μεταξύ, κατηγορούν μέχρι και τον πρώην προπονητή για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας. Δεν διαχειρίστηκε, λένε, σωστά το ρόστερ και υπάρχουν πλέον προβλήματα με κάποιους παίκτες. Όλα αυτά, βασικά, επιβεβαιώνουν αυτό που ξέρουν όλοι: Η φετινή σεζόν θα είναι η πιο δύσκολη του ΠΑΟΚ επί εποχής Σαββίδη και δεν αποκλείεται να φέρει τρομερές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.

Άρχισε η γκρίνια

Στον Παναθηναϊκό απέφυγαν ένα ιστορικό κάζο κόντρα σε κάποια Χράντετς Κράλοβε αλλά δεν ισχύει το τέλος καλό, όλα καλά. Ο Νίστρουπ έχει καταφέρει να χάσει πόντους παρά το γεγονός ότι ήρθαν τρεις προκρίσεις και ήδη έχει αρχίσει η γκρίνια γύρω-γύρω από την ομάδα για τις επιλογές του προπονητή αλλά και για αυτόν που έφερε τον προπονητή. Τον τεχνικό διευθυντή Κοτσόλη δηλαδή. Είναι δεδομένο ότι στην πορεία, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα, ως βασικός υπεύθυνος θα υποδειχθεί πάλι ο Αλαφούζος, ο οποίος όμως κάνει μόνο ένα πράγμα από την περσινή σεζόν ακόμη: Δίνει συνεχώς λεφτά. Πολλά λεφτά. Το θέμα είναι πού ξοδεύουν αυτά τα λεφτά οι… ειδικοί.

Θέμα με Γιάρεμτσουκ

Μέσα στα συνεχόμενα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό, έχει… ξεχαστεί το θέμα του Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός φορ επιμένει ότι θέλει να φύγει και η επιθυμία του είναι να πάει ξανά στη Λιόν, οι Γάλλοι όμως έμειναν εκτός Champions League μετά τον αποκλεισμό από τη Φενέρμπαχτσε. Η Λιόν ούτως ή άλλως είχε οικονομική στενότητα, τώρα που δεν θα πάρει τα λεφτά της UEFA αυτή θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Κάποια πρόταση από άλλη ομάδα για τον Γιάρεμτσουκ δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής, οπότε είναι ένα θέμα, σοβαρό θέμα, το τι θα γίνει τελικά με τον Ουκρανό.

Δύσκολη η απόφαση

Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του Ολυμπιακού, δηλαδή του Μεντιλίμπαρ, για τον χαφ που θα φύγει. Οι ερυθρόλευκοι δεν θα μείνουν στον Φρόιλερ, θα αποκτήσουν ακόμη έναν, οπότε μαζεύονται πολλοί για μόνο δύο θέσεις και τουλάχιστον ένας θα πρέπει να αποχωρήσει. Ο Σιπιόνι έχει κερδίσει αρκετούς πόντους το τελευταίο διάστημα και αν είναι καλός και στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης θα κερδίσει κι άλλους. Ο Έσε είναι αυτός με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Ο Μουζακίτης είναι Έλληνας και απαραίτητος για την ευρωπαϊκή λίστα. Να φύγει, επομένως, ο Γκαρθία; Πολλοί στον Ολυμπιακό δεν θα… έπεφταν και στα πατώματα αν γινόταν αυτό, είναι όμως ο αγαπημένος παίκτης του Μεντιλίμπαρ. Δύσκολη η απόφαση…

Διάψευση για Μπακασέτα

Στον έβδομο ουρανό ο ΟΦΗ για την πρόκριση στη League Phase του Europa League και τα έσοδα που θα αυξηθούν. Οι Κρητικοί μεγαλώνουν συνεχώς ως ομάδα χάρη στη δουλειά του Χρήστου Κόντη και πρωταγωνιστούν και σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, όπως για παράδειγμα αυτό για τον Μπακασέτα. Οι φήμες ήθελαν την ομάδα του Ηρακλείου να ενδιαφέρεται για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Ούτε ενδιαφέρον υπάρχει, ούτε φυσικά πρόταση. Είναι απόλυτοι σε αυτό οι Κρητικοί, οπότε ο Μπακασέτας δεν θα είναι εκεί τη νέα σεζόν. Πού θα είναι; Πιθανότατα στην Ομόνοια, όπως λένε στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες.