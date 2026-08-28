Στον ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως σε πράξεις αμέλειας, οφείλεται η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από την αρχή του έτους, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η οποία σημαδεύτηκε από μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, τη Δυτική Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι σχεδόν το 90% των πυρκαγιών προκαλείται από αμέλεια, ενώ περίπου το 11% αποδίδεται σε εμπρησμό από πρόθεση.

«Είναι ανησυχητικό ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προβαίνουν από πρόθεση σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή. Ωστόσο, πρέπει να μειώσουμε συνολικά τις ενάρξεις πυρκαγιών πίσω από τις οποίες υπάρχει ανθρώπινο χέρι», ανέφερε.

Περίπου 4.700 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί περίπου 4.700 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ σχεδόν 3.000 εκδηλώθηκαν μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Μόνο μέσα στον Αύγουστο, οι ενάρξεις πυρκαγιών πλησιάζουν τις 900.

Ο κ. Τσίγκας επισήμανε ότι ο αριθμός μπορεί να εμφανίζεται μειωμένος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, παραμένει όμως ιδιαίτερα υψηλός.

«Το ζητούμενο είναι να μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών και οι επικίνδυνες ενέργειες των συνανθρώπων μας. Κάθε πυρκαγιά μπορεί να καταστρέψει την περιουσία και τον τρόπο βιοπορισμού ανθρώπων, ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι ζουν από τη γη τους», σημείωσε.

Ενισχυμένοι οι έλεγχοι – Τριάντα επτά νέα ανακριτικά κλιμάκια

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία δύο χρόνια στη διερεύνηση των αιτίων και στην απόδοση ευθυνών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει ενισχυθεί τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνογνωσία και ψηφιακά εργαλεία.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση και επιχειρούν στο πεδίο, συλλέγοντας και επεξεργαζόμενα στοιχεία για τις συνθήκες έναρξης κάθε πυρκαγιάς.

«Τα ποσοστά εξιχνίασης είναι υψηλά. Η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητη και για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων», τόνισε ο κ. Τσίγκας, εξηγώντας ότι η ακριβής καταγραφή των αιτίων επιτρέπει στις Αρχές να σχεδιάζουν στοχευμένα μέτρα πρόληψης.

Το 30% των πυρκαγιών συνδέεται με αγροτικές εργασίες

Ιδιαίτερα υψηλό, περίπου 30%, είναι το ποσοστό των πυρκαγιών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Ο κ. Τσίγκας κάλεσε τους ανθρώπους της υπαίθρου να προγραμματίζουν τις εργασίες τους με βάση τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα τις ημέρες υψηλού κινδύνου.

Όπως εξήγησε, χορτοκοπτικά μηχανήματα, καταστροφείς και άλλα εργαλεία με μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν, όταν έρθουν σε επαφή με πέτρες, να προκαλέσουν σπινθήρες. Για τον λόγο αυτό, συνέστησε τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων από σχοινί ή πετονιά, όπου αυτό είναι εφικτό.

«Η αγροτική παραγωγή και η οικονομία δεν μπορούν να σταματήσουν. Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι βιοποριστικές. Απαιτείται, όμως, τεράστια προσοχή και, όταν πρόκειται να γίνει κάποια επικίνδυνη εργασία, προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία», ανέφερε.

Στα συχνότερα αίτια περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές βλάβες, καύση υλικών ή βλάστησης, χρήση πυροτεχνημάτων, μελισσοκομικές εργασίες και απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάντως, τα περιστατικά που προκαλούνται από τσιγάρα έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι η συνεχής ενημέρωση μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

«Χρειάζεται πυροσβεστική παιδεία»

Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι απαιτείται η καλλιέργεια μιας ευρύτερης «πυροσβεστικής παιδείας», καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μία μικρή εστία σε μεγάλη πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Σε ό,τι κάνουμε ή παραλείπουμε να κάνουμε μπορεί να υπάρχει ένας ανθρώπινος παράγοντας που θα προκαλέσει πυρκαγιά. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι φυσικές καταστροφές θέτουν σε κίνδυνο πρώτα τις ανθρώπινες ζωές, στη συνέχεια τις περιουσίες και, βεβαίως, το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον», τόνισε.

Σε επιφυλακή έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου

Η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται τυπικά στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο ο κίνδυνος μπορεί να παραταθεί έως τις αρχές Νοεμβρίου, εφόσον συνεχιστούν η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Για τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ των οποίων τμήματα της Κρήτης, η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπαθος, η Τήλος, η Χάλκη και η Σύμη, έχουν πραγματοποιηθεί επιχειρησιακές παρεμβάσεις και διασπορά δυνάμεων.

Εναέρια μέσα έχουν σταθμεύσει στην Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ έχουν προβλεφθεί πλωτά μέσα για τη μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα, επίγειες δυνάμεις, προσωπικό και οχήματα έχουν μετακινηθεί από την Αθήνα, όπως και τμήμα της μηχανοκίνητης μονάδας με έδρα την Ελευσίνα.

Το 99% αντιμετωπίστηκε στις πρώτες τρεις ώρες

Παρά τον μεγάλο αριθμό των περιστατικών, σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, το 99% των πυρκαγιών αντιμετωπίστηκε μέσα στις πρώτες τρεις ώρες από την εκδήλωσή του και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάστηκαν σε περιοχές όπου τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ή δεν υπήρχαν δρόμοι πρόσβασης για τα πυροσβεστικά οχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η φωτιά κατόρθωσε να επεκταθεί και να παραμείνει ενεργή και την επόμενη ημέρα.

Η συμβολή του προγράμματος AntiNERO

Θετικά αποτίμησε ο κ. Τσίγκας και τη συμβολή του προγράμματος AntiNERO, το οποίο περιλαμβάνει προληπτικές παρεμβάσεις, καθαρισμούς και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές λειτούργησαν ευεργετικά σε αρκετές περιοχές, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς και διευκολύνοντας την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, πεζοπόρων τμημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων.

«Θέλουμε να συνεχιστεί το πρόγραμμα, διότι η πρόληψη αποτελεί το πρώτο στάδιο του κύκλου αντιμετώπισης μιας καταστροφής και είναι αυτή που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις», επισήμανε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ελεγχόμενη καύση και την ελεγχόμενη βόσκηση, με στόχο τη μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης στα δάση.

«Οι ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και το πανέμορφο δασικό περιβάλλον της πατρίδας μας πρέπει να προστατευθούν από όλους», κατέληξε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.