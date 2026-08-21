Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους.

Στην πρώτη επιχείρηση, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 43 αλλοδαπούς, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια ζώνη, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε δύο ακόμη λέμβους με περίπου 88 αλλοδαπούς συνολικά. Και σε αυτή την περίπτωση κινητοποιήθηκε σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι διασωθέντες μεταφέρονται επίσης στην Παλαιόχωρα.

Οι δύο επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες ανεβάζουν σε περίπου 131 τον αριθμό των μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου.