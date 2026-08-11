Αρκετή ζέστη αναμένεται στη δυτική Ελλάδα, με μια πρώτη μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και ουσιαστική υποχώρησή της από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν κατά τόπους ισχυρά έως θυελλώδη στο Αιγαίο, με μικρές αυξομειώσεις στην έντασή τους, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη. Ωστόσο, καθώς πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο, αναμένεται σημαντική ενίσχυσή τους, αυτή τη φορά και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Όλα αυτά θα διαμορφώσουν ένα ιδιαίτερα δυσμενές πυρομετεωρολογικό περιβάλλον, καθώς οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης οποιασδήποτε εστίας πυρκαγιάς.

Παράλληλα, δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες ιδιαίτερα την Παρασκευή φαίνεται ότι κατά τόπους θα έχουν και έντονο χαρακτήρα, κυρίως στα βόρεια.

Τρίτη

Σήμερα, Τρίτη, αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι πιο τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Σε γενικές γραμμές, πάντως, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Οι βοριάδες θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, τόσο ως προς την έντασή τους όσο και ως προς το γεωγραφικό εύρος των υψηλών εντάσεων. Θα παραμείνουν, όμως, τοπικά πολύ ισχυροί.

Γενικά θα πνέουν με εντάσεις κοντά στα 5 με 6 μποφόρ από το βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθήρων και κατά τόπους θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Οι υψηλότερες εντάσεις θα εντοπίζονται στην Αττική, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα, στη νότια Εύβοια και προς το στενό του Καφηρέα, στις Κυκλάδες, στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση, με τις πολύ υψηλές εντάσεις να περιορίζονται κυρίως προς τη νότια Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Θερμοκρασιακά, η χώρα θα παραμείνει ουσιαστικά χωρισμένη στα δύο. Από τη μία πλευρά, θα συνεχίσουν να καταγράφονται κατά τόπους πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα. Από το ύψος της Άρτας μέχρι και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα κινούμαστε κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε πρόσκαιρα και τους 39 βαθμούς.

Αντίθετα, στα ανατολικά οι θερμοκρασίες, λόγω της επίδρασης του μελτεμιού, θα παραμείνουν πιο συγκρατημένες και γενικά δεν θα ξεπερνούν τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες θα καταγράφονται επίσης στις πεδιάδες της δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και στις πεδιάδες της Μακεδονίας.

Τετάρτη

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια μικρή ενίσχυση, όμως οι πολύ υψηλές εντάσεις θα εξακολουθήσουν να αφορούν σχετικά περιορισμένο γεωγραφικό εύρος.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι θα εντοπίζονται κυρίως προς τη νότια Εύβοια, την ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες και το νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ προς το στενό του Καφηρέα δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η Τετάρτη, λοιπόν, θα αποτελέσει ουσιαστικά τον προθάλαμο της σημαντικότερης ενίσχυσης των βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Πέμπτη και κυρίως προς την Παρασκευή.

Θερμοκρασιακά, σε αρκετές περιοχές θα βρεθούμε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στη δυτική Ελλάδα και στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα αγγίξουμε τους 38 με 39 βαθμούς. Μάλιστα, σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας που είναι περισσότερο ευάλωτες στη ζέστη, δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να ξεπεράσουμε και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη

Από την Πέμπτη αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την παρουσία ενός ισχυρού αντικυκλώνα προς τη βορειοδυτική Ευρώπη, ο οποίος σταδιακά θα κινηθεί ανατολικότερα. Έτσι, στην ανατολική του πλευρά θα ευνοηθεί η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας σταδιακά και τη χώρα μας.

Αυτό θα έχει διπλό αποτέλεσμα. Αφενός, θα ενισχυθεί το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα λόγω της ενίσχυσης της βαροβαθμίδας στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς πίεσης, και αφετέρου θα ξεκινήσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Παρασκευή.

Παράλληλα, την Πέμπτη, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αναμένουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία, όπου τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν πιο έντονο χαρακτήρα.

Τα μελτέμια θα ενισχυθούν και θα επηρεάζουν πλέον τόσο το Αιγαίο όσο και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, από το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθήρων, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη και τα 8.

Οι ισχυροί βοριάδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν περισσότερο και τα ηπειρωτικά τμήματα, με έμφαση κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή την Εύβοια, την Αττική και την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Παράλληλα, στη δυτική χώρα το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα λειτουργεί κατά τόπους ως καταβάτης. Κατερχόμενο από τους ορεινούς όγκους θα γίνεται θερμότερο και ξηρότερο, ενώ τοπικά θα παρουσιάζει και σημαντικές επιταχύνσεις. Έτσι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες και στη δυτική Ελλάδα.

Η ζέστη θα επιμείνει στη δυτική Ελλάδα και την Πέμπτη, με τις μέγιστες κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα ανατολικά θα έχει ήδη ξεκινήσει η πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να κυμαίνονται γενικά κοντά στους 33 με 35 βαθμούς.

Παρασκευή

Την Παρασκευή, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, η αλλαγή θα γίνει ακόμη περισσότερο αισθητή, καθώς οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα εισχωρήσουν βαθύτερα προς τη χώρα μας και, σε συνδυασμό με τη μικροδιαταραχή που θα μας επηρεάσει, θα ενισχύσουν σημαντικά την αστάθεια.

Έτσι, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια, με έμφαση στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Η είσοδος των ψυχρότερων αέριων μαζών πάνω από ένα ιδιαίτερα θερμό υπόβαθρο θα ενισχύσει την αστάθεια, ευνοώντας ισχυρές ανοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη κατά τόπους ισχυρών καταιγίδων.

Ταυτόχρονα, η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πλέον αισθητή. Στα ανατολικά οι μέγιστες θα υποχωρήσουν κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική χώρα θα παραμείνουν υψηλότερες, φτάνοντας τοπικά περίπου τους 35 με 37 βαθμούς.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και κατά τόπους θα αγγίζουν επίπεδα θυελλωδών ανέμων, στα 8 και πιθανώς τοπικά ακόμη και στα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφηρέα. Επομένως, δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοπικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι δεν θα περιορίζονται μόνο στο Αιγαίο. Θα επηρεάζουν πλέον και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, με έμφαση στην Εύβοια, την Αττική και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών έως θυελλωδών βοριάδων με την ήδη ξηρή βλάστηση θα διαμορφώσει ιδιαίτερα επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καθώς οποιαδήποτε εστία πυρκαγιάς θα μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα.

Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο οι πολύ ισχυροί έως πολύ θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχιστούν, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Έτσι, ο φετινός Δεκαπενταύγουστος θα κυλήσει συνολικά με αρκετά πιο δροσερές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και με πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ σταδιακά φαίνεται να ξεκινά και μια μικρή αποκλιμάκωση της έντασης των βοριάδων. Παρ’ όλα αυτά, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται να ξεκινά εκ νέου σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ – Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14-08-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.