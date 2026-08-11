Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα από βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα της Μήλου.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση προκειμένου να σωθεί ο 33χρονος τουρίστας, ο οποίος είχε ανέβει σε έναν βράχο μέσα σε μία παραλία. Όταν δε, διαπίστωσε ότι ήθελε να κατέβει, μάλλον, ήταν λίγο πιο δύσκολο από ό,τι ανέβηκε και χρειάστηκε βοήθεια.

Μάλιστα, χρειάστηκαν πολλά κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες να βοηθήσουν, καθώς ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Το μαρτυρούν και οι εικόνες μάλιστα από drone που πετούσε στην περιοχή, όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι διασώστες, είναι πολύ επικίνδυνο και να ανέβει κανείς στον εν λόγω βράχο. Οι διασώστες έφεραν ειδικό εξοπλισμό και με επιτυχία κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.