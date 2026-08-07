Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Δράμας-Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30, όταν φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι επιβάτες του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος. Πρόκειται για έναν 24χρονο και την 43χρονη μητέρα του. O οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, σύμφωνα με το infonews24.gr.

Η μητέρα και ο γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε μεγάλη επιχείρηση αγοράς και διαχείρισης ακινήτων, που εδρεύει στην παραλία Οφρυνίου (Τούζλα). Την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.