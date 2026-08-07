Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί το αδιαχώρητο και τα πλοία φεύγουν γεμάτα με κόσμο για τα νησιά.

Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται η μεγαλύτερη έξοδος προς τους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς πολλοί εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Όπως παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και μεταδίδει το ERTNews η Παρασκευή είναι η ημέρα με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στα λιμάνια, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν να αναχωρήσουν λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.