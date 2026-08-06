Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι του σπουδαίου ερμηνευτή και μουσικού, Λάκη Χαλκιά, οι οποίοι του είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο τραγουδιστής πέθανε το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών. Με τη φωνή και τη διαδρομή του, υπηρέτησε με συνέπεια το δημοτικό, το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, μεταφέροντας την αυθεντικότητα της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές και παντρεύοντάς τη δημιουργικά με το σύγχρονο έντεχνο ρεπερτόριο.

Η σορός του βρισκόταν στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα από τις 10:00, ενώ στις 12:00 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Από νωρίς τον χώρο γύρω από τον ναό κατέκλυσε πλήθος κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, θαυμαστές του Λάκη Χαλκιά, που με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του, Αλέκα, που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στο τελευταίο «αντίο». Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, ο τραγουδιστής Μπάμπης Τσέρτος, το στέλεχος του ΚΚΕ Νίκος Σοφιανός, η δημοσιογράφος Άννα Παναγιωταρέα και πολλοί ακόμα.

Την ίδια στιγμή, συγγενείς, πολιτικοί, συνάδελφοι και φίλοι είχαν γεμίσει τον χώρο με στεφάνια, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής παράδοσής μας. Μεταξύ αυτών, στεφάνια απέστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών-Ερμηνευτών Ερατώ ΣΥΝΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μιχάλης Βιολάρης, η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού, Ράνια και Ευαγγελία κ.ά.

Στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, το κλίμα βαθιάς συγκίνησης κορυφώθηκε όταν ήχοι της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης και παρατεταμένα χειροκροτήματα συνόδευσαν τον σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο στην τελευταία κατοικία του.