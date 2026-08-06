Χωρίς πρόβλημα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρξε νωρίτερα σήμερα (6/8) το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας εταιρείας, είχε κλείσει για το κοινό ο σταθμός της Νέας Ελβετίας και από τον σταθμό Μαρτίου έως τον σταθμό Βούλγαρη η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

«Από τον σταθμό Μαρτίου έως τον σταθμό Βούλγαρη η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Μαρτίου. Ο σταθμός Νέα Ελβετία είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό», επισημαίνει η ανακοίνωση.