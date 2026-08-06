Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 6/8 στο λιμάνι του Πειραιά. Η κίνηση είναι αυξημένη καθώς οι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο.

Τα πλοία φεύγουν με μεγάλες πληρότητες γι’ αυτό και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνιστούν στους πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με όχημα, να βρίσκονται περίπου μιάμιση ώρα από αυτή της αναχώρησής τους, στο λιμάνι προκειμένου να εξυπηρετηθούν χωρίς προβλήματα.

Η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι αυξημένη ενώ παρόμοια αναμένεται να είναι η εικόνα και τα επόμενα 24ωρα.