Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα προκάλεσε την έκπληξη των περαστικών το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή του Ντεπώ, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα επιβατικό όχημα «απογειώθηκε» και κατέληξε να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα άλλο παρκαρισμένο αυτοκίνητο.



Η εικόνα του οχήματος να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα με μεγάλη κλίση τράβηξε αμέσως την προσοχή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο προσπαθώντας να καταλάβουν πώς συνέβη το περίεργο συμβάν. Η φωτογραφία του ThessPost.gr είναι χαρακτηριστική.



Παρά τη σφοδρότητα και την παράξενη εικόνα της σύγκρουσης, από το ατύχημα δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές.