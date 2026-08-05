Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα προσφάτως ανακαινισμένα Επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου, όταν τμήμα της ψευδοροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα στον χώρο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια, ενώ ασθενείς και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στα Επείγοντα αναστατώθηκαν από την πτώση των υλικών.

Τι αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μαζί με τα πλακάκια της ψευδοροφής έπεσε και ένα βαρύ εξάρτημα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το περιστατικό συνέβη όταν έπεσε η κουρτίνα που χώριζε έναν από τους χώρους εξέτασης.

Κατά την πτώση της, η κουρτίνα παρέσυρε και τμήμα της ψευδοροφής.

«Κατασκευαστικό λάθος» καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι οι κουρτίνες δεν είχαν τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο της κανονικής οροφής, αλλά πάνω στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής.

Όπως ανέφερε, όταν η συγκεκριμένη κουρτίνα δέχθηκε πίεση, τα πλακάκια αποκολλήθηκαν και έπεσαν μαζί με το βαρύτερο εξάρτημα της κατασκευής.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Γιαννάκος εκτίμησε ότι δεν πρόκειται για αστοχία υλικού, αλλά για «κατασκευαστικό λάθος».

Τα Επείγοντα είχαν παραδοθεί πριν από λίγες ημέρες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τα ανακαινισμένα Επείγοντα είχαν παραδοθεί σε λειτουργία μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Όπως σημείωσε, οι νέοι χώροι προσφέρουν πιο ανθρώπινες συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους εργαζομένους.

Ωστόσο, μετά την πτώση της ψευδοροφής, ζητά να γίνει έλεγχος στο έργο, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς και αν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα σε άλλα σημεία.

«Χέρια θέλουμε να τα δουλέψουμε»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ξεκαθάρισε ότι οι ανακαινίσεις στα δημόσια νοσοκομεία είναι απαραίτητες.

Πρόσθεσε, όμως, ότι οι νέοι χώροι από μόνοι τους δεν αρκούν για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, επαναφέροντας το ζήτημα της στελέχωσης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χέρια θέλουμε να τα δουλέψουμε».