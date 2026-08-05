Ένα πρωτοφανές και άκρως εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Πάτρας. Ο Πατρινός αθλητής Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, επιχειρώντας κάτι που απαιτεί εξαιρετική ισορροπία, ατσάλινη συγκέντρωση και τεράστια μυϊκή δύναμη, καθώς κατέβηκε 206 σκαλιά στις περίφημες Σκάλες της Αγίου Νικολάου στηριζόμενος αποκλειστικά στα χέρια του.



Το εγχείρημα δεν ήταν καθόλου απλό, καθώς το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο συνδέει την Άνω με την Κάτω Πόλη, αποτελείται από συνολικά 206 σκαλοπάτια.

Η εικόνα του αθλητή να ισορροπεί ανάποδα και να καταβαίνει ένα προς ένα τα εκατοντάδες πέτρινα σκαλοπάτια της πόλης δεν αποτελεί απλώς επίδειξη φυσικής κατάστασης, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της ανθρώπινης θέλησης.

Η κάθοδος αυτή πρόσφερε μια μοναδική οπτική εμπειρία, ενώ το σχετικό βίντεο που καταγράφει την προσπάθειά του άρχισε αμέσως να ταξιδεύει στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια και χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Δείτε το βίντεο:



Όσοι γνωρίζουν προσωπικά τον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο μιλούν για έναν εξαιρετικά δυνατό άνθρωπο, ο οποίος αφιερώνει αμέτρητες ώρες καθημερινά στο γυμναστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr.



Παράλληλα, τον περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα ταπεινό και σεβαστικό αθλητή, ο οποίος διαγράφει μια λαμπρή πορεία στον αθλητισμό. Με πολυετή παρουσία σε επίσημους αγώνες, μετρά στο ενεργητικό του σημαντικές διακρίσεις, ενώ έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδος για τέσσερα με πέντε συνεχόμενα χρόνια.



Η Πάτρα απέκτησε έτσι έναν νέο λόγο να πρωταγωνιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το εμβληματικό τοπίο των Σκαλών να μετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό για ένα σπάνιο αθλητικό επίτευγμα που κόβει την ανάσα.