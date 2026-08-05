Το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026 συνελήφθη 43χρονη στη Ρόδο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιούσε και να εκμεταλλευόταν σκοπίμως ένα ανήλικο παιδί, επιδιώκοντας να προκαλέσει τη συμπόνια πολιτών, επισκεπτών και τουριστών, ώστε να της δίνουν χρήματα. Οι Αρχές αναφέρουν ότι με τη συμπεριφορά της έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία του παιδιού, με σκοπό την απόκτηση παράνομου εισοδήματος.

Η νέα σύλληψη δεν είναι η μοναδική υπόθεση εκμετάλλευσης παιδιών για οικονομικό όφελος που έχει απασχολήσει τις Αρχές στο νησί. Η εκμετάλλευση ανηλίκων σε τουριστικά σημεία της Ρόδου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές Αρχές.

Το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνει στην έννοια της εκμετάλλευσης την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους από την εργασία ή την επαιτεία ενός θύματος. Για υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, προβλέπεται αυξημένη προστασία, ακόμη και όταν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί βία ή άλλα εξαναγκαστικά μέσα. Η ίδια διάταξη αναφέρεται ειδικά και στην εξώθηση ανηλίκων σε επαιτεία με σκοπό την εκμετάλλευση των εσόδων τους.



