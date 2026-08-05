Η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής συνεχίζεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για την εξέλιξη του μετώπου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Όπως εξήγησε, οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στην περιοχή τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, καθώς σε αρκετά σημεία της περιμέτρου εξακολουθούν να αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στο υπέδαφος. Αυτό, όπως επεσήμανε, δημιουργεί τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εστιών ακόμα και από ένα ασθενές ρεύμα αέρα.

«Όσο περνάει η ώρα και αυξάνεται η θερμοκρασία, δεν εφησυχάζουμε. Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν τεθεί σε δράση και τα εναέρια μέσα, με έξι ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο κρίσιμα σημεία του μετώπου. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Ταυτόχρονα, σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα, ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων και δασοκομάντος, έχοντας ως βασική αποστολή τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκτίμησε ότι υπάρχουν θετικά σημάδια ως προς την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, υπογράμμισε όμως πως ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν όταν πέσει το τελευταίο φως της ημέρας και αξιολογηθεί η εξέλιξη των θερμοκρασιών στην καμένη περιοχή.

«Και χθες και σήμερα υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θερμοκρασία στο υπέδαφος, τόσο λόγω της περιμέτρου όσο και λόγω της βλάστησης που έχει καεί», ανέφερε.

Με βάση την εικόνα που έχει σχηματίσει από την παρουσία του στο σημείο τις τελευταίες ημέρες, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν διαφαίνεται κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε, η επιχείρηση εξελίσσεται «βήμα προς βήμα», μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ολόκληρη η περίμετρος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και μονάδες του στρατού, οι οποίες πραγματοποιούν επιχωματώσεις σε σημεία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή να εκλύεται καπνός.

Ο κ. Τσίγκας διευκρίνισε ακόμα ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν διαπιστωθεί ότι έχει επιτευχθεί πλήρης ψύξη τόσο της περιμέτρου όσο και των εσωτερικών σημείων της καμένης έκτασης.

«Σε όλες τις πυρκαγιές αποχωρούμε μετά από ημέρες, όταν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλα τα σημεία που έχουν καεί έχουν ελεγχθεί από τους πυροσβέστες», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τις δικές της ατμοσφαιρικές συνθήκες και «δικό της καιρό», επηρεάζοντας σημαντικά την εξέλιξή της.

Έκκληση στους πολίτες ενόψει του δύσκολου Αυγούστου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αυξημένο κίνδυνο που χαρακτηρίζει τον Αύγουστο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της πιθανής ενίσχυσης των ανέμων, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

«Το μεγάλο ζητούμενο είναι να μην έχουμε τις ίδιες ενάρξεις πυρκαγιών που έχουμε καθημερινά. Οι ενάρξεις κυμαίνονται μεταξύ 40 και 60 κάθε ημέρα. Αν δεν έχουμε ενάρξεις, δεν θα έχουμε και εξάπλωση πυρκαγιών», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, σημαντικός αριθμός πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινες ενέργειες, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

«Όλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάποιοι πολίτες, όμως, είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις, προκαλούν πυρκαγιές με δυσάρεστες συνέπειες», ανέφερε.

Εξηγώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, επεσήμανε ότι, όταν μια φωτιά εκδηλώνεται σε δύσβατες περιοχές, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι περιορισμένη, οι πιθανότητες ταχείας εξάπλωσης αυξάνονται σημαντικά, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν ισχυροί άνεμοι, ξηρή βλάστηση και απαιτητική γεωμορφολογία.

«Όταν ο μηχανισμός δεν μπορεί να επιχειρήσει άμεσα, οι πυρκαγιές διογκώνονται», είπε, υπενθυμίζοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν τη δυνατότητα επέμβασης των εναέριων μέσων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων, της πυκνής βλάστησης και της μορφολογίας του εδάφους μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους κατοίκους όσο και για το φυσικό περιβάλλον.