Η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική άφησε πίσω της ένα τοπίο που δύσκολα θυμίζει την άλλοτε καταπράσινη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Η εικόνα από ψηλά αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, καθώς η πλούσια βλάστηση έχει δώσει τη θέση της σε απέραντες εκτάσεις καμένης γης, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και σε κατοικίες.

Τα πλάνα που κατέγραψε drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν ότι ελάχιστες νησίδες πρασίνου γλίτωσαν από το πέρασμα της φωτιάς. Η άλλοτε κατάφυτη περιοχή έχει μεταμορφωθεί σε μια απέραντη έκταση με στάχτες, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια της ευρύτερης περιοχής.

Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στα Άσπρα Σπίτια και στο Προσήλι, όπου δεκάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ πολλές ακόμα υπέστησαν σοβαρές φθορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταστροφή παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, καθώς δίπλα σε ένα σπίτι που έχει ισοπεδωθεί από τη φωτιά μπορεί να βρίσκεται ένα άλλο που παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο.

Αποκαρδιωτική είναι και η εικόνα στις πλαγιές που οδηγούν προς τον Κιθαιρώνα. Τα πυκνά δάση που κάλυπταν την περιοχή έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω μόνο τους καμένους κορμούς των δέντρων και τα απομεινάρια της βλάστησης, συνθέτοντας ένα σκηνικό απόλυτης ερημοποίησης.

Την ίδια ώρα, από σήμερα ξεκινούν οι επιτόπιοι έλεγχοι στις πληγείσες ιδιοκτησίες του Πόρτο Γερμενού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Οι αυτοψίες θα διενεργηθούν από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη για την επίσημη καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, καθώς αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων αποκατάστασης.

Παράλληλα, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους που επλήγησαν από τη φωτιά να βρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των συνεργείων και να παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, οι απαραίτητες πληροφορίες.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η έγκαιρη και ακριβής αποτύπωση των ζημιών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων».