Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ένας 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε έκταση 46% του σώματός του, μετά από πτώση του σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Για τον απεγκλωβισμό του σύμφωνα με το ERTNews στήθηκε επιχείρηση ενώ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης για τις πρώτες βοήθειες, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Στη συνέχεια ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και εκεί αποφασίστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει και η ειδική μονάδα εγκαυμάτων.