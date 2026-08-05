Σταθερό παραμένει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Στην Αττική, η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι μέτριοι και τοπικά ισχυροί. Από το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη εξασθένησή τους.

Αναλύοντας την τάση του καιρού έως και τον Δεκαπενταύγουστο, ο μετεωρολόγος Σάκη Αρναούτογλου ανέφερε ότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική θερμοκρασιακή έξαρση. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου, μεταξύ άλλων και στην Αττική. Στα ορεινά σημεία δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά ηπειρωτικά, οι μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 5/8.

Ειδικότερα, η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 23 έως 36 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 22 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 21 έως 38 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα (στην Ανατολική Ρόδο έως τους 36 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.